Kiedy kawa dotarła do Europy?

Kawa panowała przede wszystkim na stołach bogatych domów arabskich. I to Arabowie czerpali z handlu kawą największe zyski. Była pilnie strzeżonym czarnym złotem świata islamu. Arabscy właściciele upraw oraz handlowcy pilnowali, żeby sadzonki krzewów kawowych nie dostały się w ręce cudzoziemców. Pestki kawy sprzedawano zawsze odarte z miąższu, co dawało gwarancję, że nie da się z nich zasadzić nowej rośliny. Kawę przewożono z Etiopii do Jemenu, skąd rozprowadzano ją do krajów arabskich, Turcji i w kierunku Dalekiego Wschodu.

Wyraz „kawa” pochodził od arabskiego słowa „Gawgah”, które podobnie jak tureckie „kahmeh” można tłumaczyć jako „dodające siłę”.

Kto zatem odpowiada za wykradzenie Arabom ich czarnego złota? Powszechnie przyjmuje się, że pierwszym kupcem, który przywiózł kawę do Wenecji, a tym samym do Europy, był Marco Polo. Początkowo wenecjanie nie dostrzegli w kawie walorów handlowych. Drogie ziarno musiało konkurować z pochodzącą z Ameryki czekoladą i przywożoną z Dalekiego Wschodu herbatą. Wkrótce jednak kawa spowszedniała na europejskich stołach. A to za sprawą Holendrów, którym udało się wykraść sadzonki lub nieobrane z miąższu ziarna kawowca. W 1616 r. holenderscy ogrodnicy zasadzili pierwsze drzewka w ogrzewanym ambulacrum w ogrodzie botanicznym w Lejdzie. Kilka lat później ziarna z tych drzewek trafiły do holenderskich kolonii: Malabaru w Indiach i Batawii na Jawie. Wkrótce złodzieje padli ofiarą złodziei. Holenderskie ziarna wykradł oficer francuskiej marynarki wojennej Gabriel-Mathieu de Clieu, który wywiózł je na Martynikę.

Picie kawy to obowiązek Amerykanina

W latach 30. XVIII w. kawa stała się napojem, którego nie mogło zabraknąć na europejskich stołach wyższych sfer. Była tak uwielbiana, że wielki kompozytor Jan Sebastian Bach napisał nawet na jej cześć słynny utwór muzyczny „Schweigt stille, plaudert nicht”, znany bardziej pod nazwą „Kantata o kawie”. Libretto „Jak słodko smakuje kawa! Lepiej niż tysiąc pocałunków, słodziej niż muskat” napisał do niej poeta Picander (właśc. Christian Friedrich Henrici).

Nazwa „arabica” dotyczyła tylko etiopskiej odmiany kawy, bowiem w późniejszych latach odkryto dwie inne odmiany tej rośliny: kawę kongijską nazywaną robustą oraz kawę liberyjską, nazywaną w skrócie liberiką.

Kawa odegrała też ważną rolę w polityce. W Ameryce zastąpiła herbatę, której handel zmonopolizowali Brytyjczycy. Jej import wspierał antybrytyjską rebelię znaną jako „herbatka bostońska” (The Boston Tea Party). Picie kawy w miejsce herbaty stało się wręcz patriotycznym obowiązkiem Amerykanów. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na ziarna kawowca w Ameryce Północnej wiele krajów Ameryki Południowej przestawiło swoje rolnictwo na uprawę tej rośliny. Tak oto rewolucja amerykańska przyczyniła się do ogromnej popularności tego napoju w latach późniejszych i do jej strategicznej pozycji na światowych giełdach.