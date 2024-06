Żołnierz, który nienawidził wojny. Wieczny wędrowiec Dwight Eisenhower, cz. II

W West Point najbardziej rozczarował go fakt, że uczelnia nie miała swojej drużyny baseballowej

Najwyraźniej nie miał szczęścia do tej nogi. Dopiero co niedawno cudem uratował ją przed amputacją, a teraz musiał ją znowu leczyć. Ledwo wrócił do formy, kiedy ponownie zranił kolano, najpierw spadając z konia, a później na ringu. W żaden sposób nie zniechęciło go to jednak do sportu. Uważał, że jako żołnierz powinien przyzwyczajać się do ran i kontuzji, które na pewno spotkają go na polu walki. Kiedy jednak lekarz dobitnie mu oświadczył, że następne takie wyczyny grożą kalectwem, Dwight porzucił bieganie i jazdę konną, ale poświęcił się całkowicie szermierce i gimnastyce. Został nawet trenerem akademickiej drużyny futbolowej. To zamiłowanie do sportu spowodowało, że do późnej starości zachował znakomitą kondycję fizyczną.

Życie prywatne Dwighta Eisenhowera

Dwight D. Eisenhower ukończył studia na Akademii Wojskowej West Point w 1915 r. Jego rocznik przeszedł do historii jako „klasa generałów”, ponieważ aż 59 kolegów z roku dosłużyło się później stopnia generalskiego. Wielu z nich służyło później pod rozkazami Eisenhowera na froncie europejskim w czasie II wojny światowej.

Armia daje mundur, pracę i mieszkanie. Nie daje jednak wyboru miejsca służby. Podporucznik Eisenhower poprosił o przydział na Filipinach, ale mu odmówiono. Został przydzielony do jednostek zaopatrzeniowych w Teksasie. Początkowo Dwight uznał ten przydział za porażkę. Teksas wydawał mu się równie nudny jak praca, którą wykonywał: siedział w kantorku i podliczał wydatki na mąkę, skarpetki, koce i inne sprzęty dla wojska. Ale po latach wcale nie żałował, że przydzielono go do służby w Teksasie. Tam bowiem poznał dziewczynę, w której zakochał się tak nieprzytomnie, że już po kilku tygodniach poprosił ją o rękę. Wybranką serca przyszłego generała była pochodząca ze stanu Iowa 19-letnia Mamie Geneva Doud.

Czytaj więcej Historia świata Początek dwubiegunowego świata. Doktryna Trumana. Część V Wiosną 1947 r. prezydent Harry Truman opracował doktrynę polityczną Stanów Zjednoczonych, której naczelnym celem było „powstrzymanie komunizmu” na całym świecie. Tak narodził się świat dwubiegunowy, który zasadniczo trwa do dziś.

Mamie przyszła na świat 14 listopada 1896 r. w miejscowości Boone w stanie Iowa. Jej rodzice byli rozkochani w modnej w owym czasie piosence pt. „Lovely Lake Geneva”, dlatego dali córeczce na drugie imię nazwę szwajcarskiego miasta.