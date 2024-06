Niezwykła Toskania: Lukka

Nie oznacza to jednak, że nie podejmowano takich prób. Lukka – podobnie jak inne włoskie miasta – była komuną miejską, co oznaczało, że władzę sprawował miejscowy samorząd (signoria) złożony z najznakomitszych i najzamożniejszych obywateli. W jego szeregach pojawiały się czasami ambitne jednostki wywierające decydujący wpływ na politykę miasta, a osiągnięta pozycja często bywała dziedziczna. Z reguły jednak zachowywano pozory republikańskie i rzadko przybierano tytuły książęce.

Rządy kondotiera Castruccia Castracaniego

Na początku XIV wieku władzę nad Lukką zdobył kondotier Castruccio Castracani, reprezentant profesji będącej wynalazkiem lat zamętu politycznego w Italii. Kondotierzy pozostawali w służbie poszczególnych miast i dworów książęcych, dowodzili najemnikami, których werbowali i utrzymywali na własny koszt. Ich oddziały żywiły się wojną – rabowano, co tylko się dało, i raczej nie okazywano litości przeciwnikom. Oczywiście sytuacja zmieniała się, gdy nadchodziła szansa na solidny okup… Wojna bowiem zawsze bywa wojną, polityka polityką, lecz finanse są najważniejsze. Do najsłynniejszych kondotierów należeli Bartolomeo Colleoni i Cezar Borgia, a za najstraszliwszy wyczyn wojsk najemnych w Italii należy uznać tragiczne Sacco di Roma w 1527 roku – zdobycie i złupienie Rzymu – które położyło kres epoce odrodzenia w Wiecznym Mieście.

Biografia Castracaniego była typowa dla epoki. Pochodził z jednego z najznaczniejszych rodów w mieście, jednak rywalizacja o władzę w Lukce spowodowała, że w wieku 19 lat został wraz z rodziną wygnany. Na pewien czas osiadł w Pizie, po czym szukał szczęścia w Anglii. Z powodu zabójstwa musiał uciekać do Francji, gdzie zasłynął jako zdolny dowódca. Wrócił do Italii już jako doświadczony żołnierz i utwierdził tu swoją sławę. W 1317 roku wspólnie z rodziną Quartigianich przejął władzę w Lukce, po czym pozbył się sprzymierzeńców. Wychodził bowiem z założenia, że w polityce zawsze liczy się tylko końcowy efekt, a nie sentymenty czy umowy. Nic zatem dziwnego, że Niccolò Machiavelli uznał Castracaniego za ideał polityka i poświęcił mu jedną ze swoich prac.

Kondotier początkowo uzyskał stanowisko dowódcy miejskich sił zbrojnych (gonfalonier – chorąży), niebawem uhonorowano go tytułem konsula, co oznaczało dożywotnią władzę. Doskonale jednak zdawał sobie sprawę, że utrzymanie pozycji zależy od sukcesów wojennych, które gwarantowały mu popularność i przede wszystkim stały dopływ gotówki. Dlatego podbił Pistoię i Pizę. Był także bliski zdobycia Florencji. Podobno planował nawet zatopienie miasta poprzez zmianę biegu rzeki Arno, jednak ówcześni specjaliści uznali projekt za niewykonalny. Zuchwały awanturnik nie dożył 40. roku życia – śmierć dopadła go we własnym łóżku. Zmarł we wrześniu 1328 roku na malarię.

Przejęcie władzy w Lukce przez ród Guinigich

Rodzina kondotiera nie zdołała utrzymać się przy władzy i z czasem dominującą pozycję zdobył uchodzący za najbogatszy w mieście ród Guinigich. W ich wywyższeniu pomógł fakt, że żona Francesca Guinigiego, Filippa, była spadkobierczynią rodziny Castracanich. Francesco doczekał się pięciu synów, na swojego następcę wybrał jednego z nich, Lazzara, nie zwracając większej uwagi na najmłodszego Paola. Skierowany do biznesu trafił on do oddziału rodzinnej kompanii handlowej w Londynie, a potem praktykował we Flandrii. Po powrocie do Lukki Paolo rzucił się jednak w wir polityki, tym bardziej że po śmierci ojca doszło do rywalizacji między braćmi. Ostatecznie to właśnie on został w 1400 roku władcą Lukki i miał utrzymać rządy przez okrągłe 30 lat. Oficjalnie używał tytułu Capitano e Difensore del Popolo, co w wolnym tłumaczeniu oznacza dowódca i obrońca ludu.