Czy Ameryce grozi rozpad?

Odrzucenie przez Jerzego III, ale także przez legislatury poszczególnych kolonii planu utworzenia unii wskazuje, że ani metropolia, ani kolonialne elity nie były zainteresowane niezależnością. Pomysł utworzenia wspólnoty był w interesie jedynie garstki ludzi, którzy z osobliwym uporem 20 lat po Kongresie w Albany doprowadzili do rewolty, która oddzieliła 13 kolonii północnoamerykańskich od brytyjskiej macierzy.

Idee? Nie. Pieniądze!

Rewolucja amerykańska miała typowo ekonomiczne podłoże. Nie ma co bajać o wielkich prądach oświeceniowych, wielkiej wizji ojców założycieli czy „sprawiedliwości dziejowej”. Te wszystkie górnolotne hasła zostawmy dla Hollywood. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Nawet najwierniejsi poddani króla, tacy jak pułkownik, a później generał brygadier wojsk JKM – George Washington – nie mieli najmniejszych powodów do występowania przeciwko władzy monarchy, dopóki brytyjski fiskus nie upomniał się o większe podatki na rzecz metropolii.

Merkantylistyczna polityka Brytyjczyków okazała się ich zgubą. Amerykanie nie zamierzali być zapleczem finansowym i logistycznym brytyjskiego imperializmu. Przedmiotowe wykorzystywanie kolonii stało się głównym i tak naprawdę jedynym powodem wybuchu rewolucji. To Ustawa Skarbowa (Revenue Act) z 1764 r. przezwana później Ustawą Cukrową nakazująca obniżenie cła na melasę z 6 do 3 pensów za galon, była elementem zapalnym rewolucji. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania ładunków statków wypływających z kolonii było uderzeniem w panoszącą się w nich korupcję. Ustanowienie surowych sądów królewskich w miejsce łagodnych sądów lokalnych, opierających się na zasadzie domniemanej niewinności, przechyliło czarę goryczy miejscowej nomenklatury. Mówiąc najbardziej lakonicznie rewolucja amerykańska była dziełem zamożnej i skorumpowanej elity, która czerpała profity z bałaganu fiskalnego samorządów kolonii.

Król chciał zrobić porządek i… doprowadził do rewolucji, która dzisiaj jest przedstawiana jako wielki demokratyczny i obywatelski zryw ludzi pragnących wolności. Tyle w tym prawdy o prawach człowieka co w radzieckiej konstytucji. To królewska kontrola skarbowa – która miała ukrócić łapówkarskie praktyki kolonialnych oszustów, a nie jakieś bajania o wolności – rozbudziła w tym towarzystwie rewolucyjny zapał.

4 lipca 1776 r. podczas II Kongresu Kontynentalnego przedstawiciele 13 kolonii podpisali akt prawny autorstwa Thomasa Jeffersona będący deklaracją niezależności od władzy króla Jerzego III. Dwa dni wcześniej sformułowano rezolucję niepodległościową, która została dopisana w Deklaracji Niepodległości w takim brzmieniu: „Wierząc w słuszność podejmowanych działań, biorąc za świadka Najwyższego Sędziego [...], ogłaszamy uroczyście w imieniu władzy zbożnego ludu tych Osad, iż Zjednoczone Osady są i mają prawo być Państwami wolnymi i niepodległymi”.

11 lat później, kiedy uchwalono Konstytucję Stanów Zjednoczonych, rezolucja niepodległościowa została zagwarantowana przez Artykuł IV Konstytucji. Niektórzy legiści uważają jednak, że artykuł ten reguluje jedynie zasadę tworzenia i wstępowania nowych stanów do Unii. Natomiast nie ma tam ani słowa o występowaniu.