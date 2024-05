Tajemnica garnków na wodę. Czas na odkrycie "czarnej" historii Australii

Miejsce to było ważne dla tubylców. Na wyspie o powierzchni 10 km kw. odbywały się ceremonie inicjacyjne, podczas których przekazywano wiedzę młodym mężczyznom. Obrzędy te ciągnęły się miesiącami, toteż nic dziwnego, że archeolodzy natrafili na pozostałości posiłków – m.in. skorupiaków, ryb, żółwi, słodkich ziemniaków ignam. Te pozostałości są oczywiste, przecież podczas wielomiesięcznych obrzędów trzeba się posilać...

Ale w 2006 r. odkopano tam fragmenty ceramiki. Niestety, były zbyt zniszczone, aby określić ich wiek. Jednak fragmenty ceramiki znalezione podczas wykopalisk w sezonie 2017–2018 umożliwiły datowanie. Naukowcy skorzystali z: georadaru, spektrometru masy i analizy izotopowej (metoda węgla radioaktywnego C14). Analizy trwały długo, powtarzano je wielokrotnie, aby wynik nie był obarczony potencjalnym błędem.

Rezultat nie pozostawia wątpliwości – ułamki ceramiki pochodzą z naczyń robionych 2950–1815 lat temu. Naczynia wypalano w niskiej temperaturze, do ich wyrobu używano piasku z koralowców czerpanego z miejscowych plaż. Analiza biochemiczna osadu na wewnętrznych ściankach naczyń wykazała, że służyły do przechowywania wody i skorupiaków – być może czegoś jeszcze, ale to ewentualnie wykażą przyszłe badania laboratoryjne.

Wykopaliska na wyspie Jiigurru skłaniają badaczy do mniej „protekcjonalnego” spojrzenia na Aborygenów. Po pierwsze, nie byli aż tak bardzo prymitywni, skoro regularnie przeprawiali się na wyspę oddzieloną od lądu trzydziestoma kilometrami oceanu. W związku z tym powstał plan poszukiwania śladów łodzi sprzed tysiącleci. Po drugie, rezultaty tych wykopalisk otwierają nowy rozdział w archeologii Pacyfiku – można się spodziewać zwrotu w historiografii regionu Morza Koralowego. Po trzecie, trzeba spróbować ustalić, dlaczego Aborygeni zaprzestali wytwarzania ceramiki. Jakie wydarzenia położyły temu kres? Co się wtedy stało? A musiało się wszak coś dziać oprócz zbierania małż, chwytania żółwi i odprawiania obrzędów. „Czarna” historia Australii jest dopiero do napisania, na razie zaledwie raczkuje.