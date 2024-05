Yeomeni Gwardii – obrońcy brytyjskiego monarchy

Mogłoby się wydawać, że najbardziej znaną i nietypową jednostką na świecie jest dziś papieska gwardia szwajcarska. Nie jest to jednak do końca prawda. To niejedyny taki odział występujący w tradycyjnych strojach i z archaicznym z punktu widzenia współczesności uzbrojeniem. Jeśli przyjrzymy się uroczystościom z udziałem brytyjskiej rodziny królewskiej, szybko naszą uwagę przykują strażnicy ubrani w czerwono-złote mundury rodem z XV w. To Straż Przyboczna Jego Królewskiej Mości Yeomenów Gwardii (ang. King’s Body Guard of the Yeomen of the Guard), których nie należy mylić z Yeomen of Warders, którzy strzegą Tower of London, chociaż ich mundury są prawie identyczne.

Gwardię królewską można rozpoznać po: noszonym na lewym ramieniu krzyżowym pasku będącym pozostałością po używanych niegdyś muszkietach, a także mieczu, który nie jest wyjmowany, oraz specyficznej halabardzie.

Najstarsza jednostka wojskowa w armii brytyjskiej

Ubrani w swoje charakterystyczne stroje z czasów Tudorów Yeomeni Gwardii pełnią dziś rolę ceremonialną podczas wydarzeń związanych z dworem królewskim. Nie zawsze jednak tak było.

King’s Body Guard of the Yeomen of the Guard to najstarsza, nieprzerwanie funkcjonująca jednostka wojskowa w armii brytyjskiej, utworzona przez króla Henryka VII w 1485 r., zaraz po zakończeniu wojny dwóch róż (wojny domowej toczącej się w Anglii w latach 1455–1485 pomiędzy dwoma rodami: Lancasterów mających w herbie różę czerwoną oraz Yorków mających w herbie różę białą). Pierwszym dowódcą gwardzistów był John de Vere, 13. hrabia Oxford.