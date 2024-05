Handel ludźmi w Wielkiej Brytanii. Dług wolności i zniewolenia

Rzecz jasna wielu – jak największy profitent ustawy John Gladstone, który zainkasował sumkę 107 tys. funtów – lokowało odszkodowania w nowych plantacjach. Rząd jednak uwolnił zarówno niewolników, jak i handel; zniesiono monopol i ochronę celną Indii Zachodnich, w efekcie zysk i wartość latyfundiów katastrofalnie spadły. Z konieczności, by nie pójść z torbami, gros landlordów szukało nowych miejsc inwestowania. A jak odkryto w archiwach Komisji Odszkodowawczej, większość beneficjentów mieszkała blisko Bristolu, Liverpoolu i Manchesteru. W ten sposób państwo (zapewne świadomie) przeniosło kapitał z archaicznego rolnictwa niewolniczego do nowoczesnego przemysłu.

Mniejsza, że gigantyczny kredyt obywatele brytyjscy spłacali do 2015 r., co niebacznie ujawnił (prędko skasowany) tweet Ministerstwa Skarbu. Wielu było wstrząśniętych, że wszyscy, w tym wnuki niewolników, łożyli na zbrodnicze dynastie jeszcze przez dwa stulecia – żądano wręcz listy beneficjentów (wśród podejrzanych byli krewni premiera Blaira), lecz rząd zaszył usta.

W zasadzie tylko właściciele czuli zmianę w portfelach, gdyż niewolnicy byli dokładnie w tym położeniu, co przedtem

Co gorsza, w zasadzie tylko właściciele czuli zmianę w portfelach, gdyż niewolnicy byli dokładnie w tym położeniu, co przedtem. Rząd uznał, że czarnych trzeba 12 lat wdrażać do dyscypliny i cywilizować, nim faktycznie zrzucą kajdany, pracowali więc za darmo na tych samych plantacjach. W praktyce stworzono dodatkową rekompensatę dla właścicieli, gdyż odszkodowanie pokryło połowę ceny rynkowej zdrowego Afrykanina, założono więc, że wyzwoleńcy odpracują różnicę. Dopiero oburzenie publiczne skróciło czas edukacji społecznej do 1838 r., co również niewiele zmieniło, bo dokąd miał odejść czarny niewolnik na Jamajce lub Barbadosie?

Za to Wielka Brytania uznała się za mocarstwo moralne, obarczone misją szerzenia wolności, cywilizacji i wolnego handlu. Wkrótce siły brytyjskie weszły do fragmentu dzisiejszej Nigerii, by zatrzymać eksport niewolników przez lokalnego władcę, a przy okazji założyć plantacje bawełny, gdzie czarni cywilizowali się pracą bez opuszczania Afryki. Odkąd kolonializm wynalazł uzasadnienie moralne, walka z niewolnictwem służyła budowie Wielkiej Brytanii.