Mała epoka lodowa. „Jedni z głodu wyschli, a drudzy znowu spuchli”

„W Inflantach r. 1598 zjadali z głodu ludzie jedni drugich. Po mokrem lecie r. 1627 chłopi wielkopolscy tylko żołędzią się żywili. Na Podolu w r. 1638 wiele ludzi zaprzedało się z powodu głodu w niewolę; do grochu i prosa mieszano wówczas mąkę z kory drzew i ziół suszonych, aby objętość chleba powiększyć. Na Wołyniu w latach 1699 i 1700 jedni z głodu wyschli, a drudzy znowu spuchli” (Zygmunt Gloger, „Encyklopedia staropolska ilustrowana”).

W Ameryce Północnej w XVII stuleciu było podobnie. Informuje o tym artykuł w „Nature Communications”. Na tym kontynencie pod tym względem wiek XVII był najgorszy, a właśnie w tym stuleciu europejscy koloniści przybywali tam szczególnie intensywnie.

Zmalał poziom dwutlenku węgla w atmosferze

Poziom dwutlenku węgla w atmosferze określa wskaźnik ppm (parts per milion, liczba cząsteczek na milion). Na przykład w porównaniu z rokiem 1850 ppm wzrósł w roku 2023 z 280 do 420. Przed rokiem 1850, przez setki tysięcy lat, koncentracja dwutlenku węgla oscylowała w granicach od 180 do 280 ppm.

Z najnowszych badań wynika (publikacja w „Nature Communications”), że pomiędzy rokiem 1515 a 1672 wskaźnik ppm w Ameryce Północnej zmalał od 285 do 277, a więc obniżka wyniosła niemal 0,5 ppm na dekadę. To musiało skutkować spadkiem średniej temperatury, surowszymi zimami, trudnościami z uprawą ziemi. Spadek zawartości dwutlenku węgla w atmosferze koresponduje z masowym zarastaniem pól uprawnych, obszary rolne przekształcały się w kompleksy leśne; w sumie zjawisko to objęło obszar współczesnej Francji. W miarę jak przybywało drzew, ubywało tubylców, przybyszom z Europy ułatwiało to kolonizację...

Aktualnie mamy do czynienia z odwrotnością małej epoki lodowej – z małą epoką cieplarnianą. Badacze zajadle dyskutują, jakie będą jej skutki, ale co do jednego są zgodni: COŚ się wydarzy.