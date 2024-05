Zimny świt Plantagenetów. Początki Anglii jako państwa

Kryzys w rodzinie Henryka II

Trudno stwierdzić jednoznacznie, kiedy rozpoczął się kryzys w rodzinie Henryka II. Czy wtedy, gdy Eleonora po Bożym Narodzeniu 1167 r., spędzonym w Rouen z rodziną i na rozmowach z mężem, o których niestety niewiele wiemy, powróciła na dobre do domu w Akwitanii, wybierając życie z dala od króla? Czy może po 1169 r., gdy Henryk zaczął realizować plany sukcesji? Zapewne każdy z tych czynników miał swoje znaczenie. Henryk i Eleonora tworzyli względnie udane małżeństwo przez 15 lat. Film przywołuje znaną sugestię, że przyczyną rozstania był romans króla z piękną Rozamundą Clifford, ale Henryk miał też inne kochanki i niejedna z nich urodziła mu dziecko, co nie przeszkodziło w szczęśliwym pożyciu z żoną: para królewska doczekała się pięciu synów i trzech córek. Rzeczywistą przyczynę odejścia Eleonory stanowiła jej pozycja u boku męża.

Trzeba przypomnieć, że Eleonora była wcześniej żoną Ludwika VII (Henryk był nie tylko jego rywalem, ale i formalnie wasalem) i wraz z nim realnie rządziła Francją Kapetyngów. Wspólnie z nim wyruszyła też na wyprawę krzyżową, podczas której cieszyła się ponoć większym uznaniem niż nieudolny małżonek. Gdy po rozwodzie z Ludwikiem wyszła za przyszłego króla Anglii, oczekiwała podobnego udziału w powinnościach królewskich. Ale Henryk nie lubił dzielić się władzą i dumna Eleonora Akwitańska musiała zadowolić się rolą żony i matki. Dlatego zaszyła się w rodzinnym Poitiers, gdzie towarzyszył jej młodziutki syn Ryszard, w przyszłości znany pod przydomkiem „Lwie Serce”, a pozostali również odwiedzali ją tam regularnie. Można się domyślać, że na akwitańskim dworze nie wspominano królewskiego ojca najcieplej.

Uparty Henryk zdołał pogorszyć tę sytuację. W 1170 r. doprowadził do koronacji Henryka „Młodego Króla” (stąd ten przydomek), który stał się w ten sposób koregentem. Do korony król ojciec nie dołączył jednak żadnych sum, nadań ani nawet funkcji w strukturach władzy. W rezultacie rozgoryczony był i koregent, i jego młodsi bracia. Co więcej – przypomnijmy – młody Henryk był ulubionym wychowankiem zamordowanego właśnie Becketa.

Henryk II Plantagenet (1133–1189) – od 1151 r. hrabia Andegawenii, w latach 1154–1189 król Anglii wikipedia

Król zaś brnął dalej. Nie przewidziawszy początkowo żadnych ziem dla najmłodszego z potomków, Jana (zwanego potem nie bez powodu Janem bez Ziemi), ostatecznie obdarował go andegaweńskimi posiadłościami, które koregent uważał za należny mu spadek. Po tej zniewadze – bo za taką uważał decyzję króla – 18-letni Henryk, pozbawiony środków na utrzymanie przyzwoitego dworu (gdy dwór ojca wciąż się rozrastał) i wymagającej żony, córki Ludwika, zbuntował się ostatecznie przeciw ojcu i udał się po pomoc do teścia, zawsze gotowego, by zaszkodzić wasalowi, który odebrał mu żonę i przerósł go pod każdym względem. Wkrótce do młodego koregenta – za namową Eleonory – dołączyli bracia. Wszyscy uznali Ludwika za suwerena, w zamian za co on uznał młodego Henryka za prawowitego króla Anglii. Ot, zwykła rodzinna historia, zwłaszcza w tamtych czasach. Jednakże ta miała się rychło przerodzić w wojnę domową. Koregent, przy wsparciu braci i matki, zbudował przeciw ojcu imponującą koalicję. Przystąpili do niej liczni możnowładcy z francuskich domen Plantagenetów, rozgniewani na króla za ograniczanie ich wolności, a także Wilhelm Lew, władca Szkocji. Henryk znał się jednak na prowadzeniu wojny. Rewolta, rozpoczęta w kwietniu 1173 r., zakończyła się po 18 miesiącach klęską buntowników. Koregent musiał ukorzyć się przed ojcem i nie zyskał niczego. W 1183 r., o którym opowiada film, zorganizował kolejną nieudaną rebelię, podczas której zmarł na dyzenterię (dlatego w filmie nie występuje). Nigdy nie było mu dane zostać prawdziwym władcą. Podobnie jak nieco młodszemu Godfrydowi, który zmarł w niejasnych okolicznościach w 1186 r., ponoć w trakcie przygotowywania jeszcze jednego buntu.