Odzwierciedlają marzenia i aspiracje panny młodej. O symbolice dywanu posagowego

Oto symboliczne motywy na dywanie, które wyrażają jej pragnienia i życzenia:

1. Para młoda – symbol wyrażający pragnienie dziewczyny, która tka posagowy dywan, aby połączyć się ze swoim narzeczonym. Państwo młodzi są symbolem marzenia o ślubie, oczekiwania, pragnienia szczęścia rodzinnego.

2. Drzewo życia – w tradycyjnej azerbejdżańskiej symbolice drzewo oznacza długowieczność, pokrewieństwo i przynależność do szlachetnego rodu. Tak jak długowieczne drzewo ma gałęzie i mocne korzenie, tak pożądane było, aby rodzina miała swoje „gałęzie”.

3. Zasłona „tagcza” – osłona chroniąca przedmioty gospodarstwa domowego przed „złym spojrzeniem”. Były zasłonami zakrywającymi głęboko sklepione półki wykute w wewnętrznych ścianach tradycyjnych domów. Są to zasłony, które chronią przedmioty gospodarstwa domowego, przybory i pościel rodzinną – przechowywane na półkach ściennych i skrywane przed wścibskimi spojrzeniami i „złym okiem”. Trójkątna zasłona ścienna na posagowym dywanie reprezentuje sekretne wewnętrzne życie domu i jest symbolem ochrony przed „urokiem”.

4. Woreczek z solą – sól wraz z chlebem to symbol utrzymania i błogosławieństwa. Sól oznacza także „smak życia”. Ponieważ jest uważana za zwiastun błogosławieństwa dla domu, nie przekazywano jej z domu do domu obcego. Dostojnego gościa witano chlebem i solą. „Przysięgali na sól” i przeklinali osobę, która złamała przysięgę: „Niech sól/chleb zaślepi ci oczy”. Jeśli myśleli, że któryś z domowników ma w sobie „złe oko”, nad jego głową krążono ze szczyptą soli, którą następnie wrzucano do ognia. Jednocześnie uważano go za uwolnionego od nieszczęścia.