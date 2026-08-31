Tusk w zamieszczonym na platformie X krótkim nagraniu podkreślił, że Stocznia Gdańska jest ważnym miejscem, ponieważ trwał tam, a potem zakończył się 46 lat temu wielki strajk.

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– Tutaj, gdzie stoi dzisiaj pomnik, zamordowano stoczniowców w czasie wydarzeń grudniowych roku 70. Jako mały chłopak przedzierałem się ze szkoły do domu, słyszałem potem te strzały. Organizowałem później, w roku 1979, nielegalną manifestację razem z Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem – wspominał szef rządu. Premier podkreślił, że później w tym miejscu stanął Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.

Donald Tusk: Ze strajku w Stoczni Gdańskiej wyciągnęliśmy jedną prostą lekcję

Tusk powiedział, że w dniu, gdy zakończył się strajk, z grupą studentów dokładnie pod tą bramą w Stoczni Gdańskiej usiedli i postanowili założyć Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich.

– Ze strajku wyciągnęliśmy jedną, prostą lekcję. Że prawdę trzeba nazywać po imieniu; że kiedy władza kradnie – trzeba jej powiedzieć „dość”, i trzeba umieć rozróżnić dobro od zła, tak, jak to robili robotnicy w stoczni. Wszyscy wtedy rozumieliśmy, co jest czarne, a co białe – powiedział.

Premier nawiązał też do tego, że w latach 80. pracował fizycznie w Spółdzielni Usług Wysokościowych „Świetlik”, która stała się ważnym środowiskiem kształtującym trójmiejskich młodych opozycjonistów. – Nauczyliśmy się trzymać się mocno liny, nie patrzeć w dół, mieć zaufanie do tych, z którymi się pracuje. I pamiętaliśmy tę lekcję spod bramy, ze strajku sierpniowego, że jeśli człowiek ma dobrą wolę, jeśli ma otwarte oczy, i jeśli ma serce, to umie rozróżnić kłamstwo od prawdy – powiedział Tusk. Zaznaczył, że dla niego „trzymanie się mocno liny” i odwaga wzięły się właśnie ze Stoczni Gdańskiej.

31 sierpnia obchodzimy 46. rocznicę Porozumień Sierpniowych

46 lat temu w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia '70, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. Uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

W Gdańsku odbędą się w poniedziałek uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne – NSZZ „Solidarność” z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.