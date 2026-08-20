W swojej najnowszej książce „Moja ukochana Warszawa. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego” oddaje pani głos cywilom, świadkom sierpniowego zrywu. Jest to sytuacja o tyle niestandardowa, że przeważnie patrzymy na to z perspektywy powstańców. Dlaczego zdecydowała się pani skierować tym razem uwagę na ludność cywilną? Czy pani publikację można odczytać jako kontynuację drogi otwartej w literaturze przez Mirona Białoszewskiego – jako słuchanie tych, którzy nie bili się z bronią w ręku, ale walczyli po prostu o przeżycie?