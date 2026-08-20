Reklama

„Nie o domy chodzi, lecz o wolność”. Nina Majewska-Brown o dramacie cywilów w Powstaniu Warszawskim

„Najwyższą cenę powstańczego zrywu zapłacili cywile. To oni stracili fundamenty swojego życia, ale gdy czasem ośmielali się skarżyć, słyszeli, że »nie o domy tu chodzi, lecz o wolność«” – opowiada Nina Majewska-Brown, autorka książki „Moja ukochana Warszawa. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego”.

Publikacja: 20.08.2026 21:30

Sanitariuszki w czasie Powstania Warszawskiego

Sanitariuszki w czasie Powstania Warszawskiego

Foto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Zofia Brzezińska

W swojej najnowszej książce „Moja ukochana Warszawa. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego” oddaje pani głos cywilom, świadkom sierpniowego zrywu. Jest to sytuacja o tyle niestandardowa, że przeważnie patrzymy na to z perspektywy powstańców. Dlaczego zdecydowała się pani skierować tym razem uwagę na ludność cywilną? Czy pani publikację można odczytać jako kontynuację drogi otwartej w literaturze przez Mirona Białoszewskiego – jako słuchanie tych, którzy nie bili się z bronią w ręku, ale walczyli po prostu o przeżycie?

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama