„Nie o domy chodzi, lecz o wolność”. Nina Majewska-Brown o dramacie cywilów w Powstaniu Warszawskim
„Najwyższą cenę powstańczego zrywu zapłacili cywile. To oni stracili fundamenty swojego życia, ale gdy czasem ośmielali się skarżyć, słyszeli, że »nie o domy tu chodzi, lecz o wolność«” – opowiada Nina Majewska-Brown, autorka książki „Moja ukochana Warszawa. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego”.
W swojej najnowszej książce „Moja ukochana Warszawa. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego” oddaje pani głos cywilom, świadkom sierpniowego zrywu. Jest to sytuacja o tyle niestandardowa, że przeważnie patrzymy na to z perspektywy powstańców. Dlaczego zdecydowała się pani skierować tym razem uwagę na ludność cywilną? Czy pani publikację można odczytać jako kontynuację drogi otwartej w literaturze przez Mirona Białoszewskiego – jako słuchanie tych, którzy nie bili się z bronią w ręku, ale walczyli po prostu o przeżycie?
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