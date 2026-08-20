Reklama

Polowanie na szpiegów Hitlera

Polski kontrwywiad aktywnie obserwował przygotowania III Rzeszy do agresji, od miesięcy prowadził intensywną walkę z niemiecką agenturą, rozpracowywał siatki szpiegowskie i próbował zabezpieczyć mobilizację Wojska Polskiego.

Publikacja: 20.08.2026 22:00

Oficerowie Biura Szyfrów. Od lewej: Jakub Plezia, Jerzy Suryn, Yamawaki Masataka, Paweł Misiurewicz,

Oficerowie Biura Szyfrów. Od lewej: Jakub Plezia, Jerzy Suryn, Yamawaki Masataka, Paweł Misiurewicz, Franciszek Pokorny, Maksymilian Ciężki. Lata 20. XX w.

Grzegorz Cygonik

Warszawa, druga połowa sierpnia 1939 r. Na biurka oficerów Samodzielnego Referatu „Niemcy” i kierownictwa kontrwywiadu wojskowego trafiają kolejne meldunki. Z Pomorza napływają informacje o wzmożonym ruchu wojsk niemieckich, z Górnego Śląska – o podejrzanej aktywności członków mniejszości niemieckiej, z placówek terenowych – o nowych próbach rozpoznania polskich jednostek i obiektów wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymują ludzi próbujących przedostać się przez granicę z fałszywymi dokumentami. Policja Państwowa donosi o kolejnych przypadkach kolportażu niemieckiej propagandy. Dla oficerów Oddziału II Sztabu Głównego nie były to pojedyncze incydenty. Wszystkie meldunki układały się w jeden niepokojący obraz. Wojna zbliżała się nieuchroncnie.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama