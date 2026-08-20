Warszawa, druga połowa sierpnia 1939 r. Na biurka oficerów Samodzielnego Referatu „Niemcy” i kierownictwa kontrwywiadu wojskowego trafiają kolejne meldunki. Z Pomorza napływają informacje o wzmożonym ruchu wojsk niemieckich, z Górnego Śląska – o podejrzanej aktywności członków mniejszości niemieckiej, z placówek terenowych – o nowych próbach rozpoznania polskich jednostek i obiektów wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymują ludzi próbujących przedostać się przez granicę z fałszywymi dokumentami. Policja Państwowa donosi o kolejnych przypadkach kolportażu niemieckiej propagandy. Dla oficerów Oddziału II Sztabu Głównego nie były to pojedyncze incydenty. Wszystkie meldunki układały się w jeden niepokojący obraz. Wojna zbliżała się nieuchroncnie.