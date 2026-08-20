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To tragiczne memento uczy nas, że historyczna amnezja ludzkości zawsze karmi nowe potwory

3 lutego 1933 r., zaledwie cztery dni po powołaniu na urząd kanclerza Niemiec, Adolf Hitler został zaproszony na kolację do berlińskiego mieszkania generała Kurta von Hammerstein-Equorda. Spotkanie miało charakter nieformalny, ale okazało się kluczowe dla ułożenia relacji Hitlera z Reichswehrą.

Publikacja: 20.08.2026 21:00

Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord

Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord

Foto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Paweł Łepkowski

Wśród zaproszonych gości byli: inicjator tego spotkania – nowy minister obrony (Reichswehrminister) gen. Werner von Blomberg, szef Dowództwa Marynarki Wojennej (Chef der Marineleitung) admirał Erich Reader, wyżsi dowódcy okręgów wojskowych (Wehrkreise) oraz szefowie sztabów poszczególnych dywizji i formacji. Choć było to tajne zgromadzenie, jego przebieg i treść samego przemówienia Hitlera znamy z notatek gen. Mellenthina. Szczególny charakter miała obecność gen. Wilhelma Adama, który był szefem Sztabu Generalnego okrojonej traktatem wersalskim armii niemieckiej, działającym w głębokiej konspiracji pod zmienioną, niewinnie brzmiącą nazwą Truppenamt (Urząd Wojskowy).

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