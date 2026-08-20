Wśród zaproszonych gości byli: inicjator tego spotkania – nowy minister obrony (Reichswehrminister) gen. Werner von Blomberg, szef Dowództwa Marynarki Wojennej (Chef der Marineleitung) admirał Erich Reader, wyżsi dowódcy okręgów wojskowych (Wehrkreise) oraz szefowie sztabów poszczególnych dywizji i formacji. Choć było to tajne zgromadzenie, jego przebieg i treść samego przemówienia Hitlera znamy z notatek gen. Mellenthina. Szczególny charakter miała obecność gen. Wilhelma Adama, który był szefem Sztabu Generalnego okrojonej traktatem wersalskim armii niemieckiej, działającym w głębokiej konspiracji pod zmienioną, niewinnie brzmiącą nazwą Truppenamt (Urząd Wojskowy).