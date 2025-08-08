ORP Huragan – okręt zbudowany po 90 latach

Pierwsze polskie niszczyciele – ORP Burza i ORP Wicher – powstały w stoczniach francuskich. Zamówiono je w roku 1926. Do służby trafiły na początku lat 30. ubiegłego stulecia. Kolejną dwójkę – ORP Błyskawicę i ORP Grom – zamówiono w Wielkiej Brytanii w 1935 r. Ich budowa (mimo pewnych kłopotów) przebiegała dość sprawnie i pod koniec 1937 r. oba okręty były już w służbie. W przeciwieństwie do niszczycieli zbudowanych we Francji jednostki pozyskane ze stoczni brytyjskich okazały się na tyle perspektywiczne, że w kierownictwie polskiej floty zdecydowano, iż to właśnie na ich bazie powstaną kolejne dwa niszczyciele.

Rozbudowa infrastruktury stoczniowej w Gdyni

Z dostępnych dokumentów wynika, że pomysł budowy kolejnych dwóch niszczycieli w kraju pojawił się już w trakcie powstawania wspomnianej dwójki w Wielkiej Brytanii. Umożliwić to miała budowana od 1921 r. Gdynia: port, który powstał od podstaw, a który już w 1934 r. był największym pod względem przeładunków na Bałtyku. Kluczowa rola miała przypaść umiejscowionym w Gdyni i zlokalizowanym w pobliżu nowego portu wojennego (Gdynia-Oksywie) Warsztatom Portowym Marynarki Wojennej, które w 1927 r. zostały do Gdyni przeniesione z Pucka. Tradycję tych warsztatów kontynuowała później dobrze znana wszystkim miłośnikom polskiej floty Stocznia Marynarki Wojennej. Ta sama, która dziś w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej odpowiada za budowę Mieczników. Obecnie pod nową nazwą: PGZ Stocznia Wojenna.

Trzeba podkreślić, że rozbudowa niezbędnej do budowy niszczycieli w kraju infrastruktury stoczniowej rozpoczęła się na długo przed zamówieniem samych okrętów i trwała od ok. 1934 r. Na bazie Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej, które początkowo (po przeniesieniu z Pucka) zajmowały tylko cztery budynki na nabrzeżu portowym, zaczęła szybko powstawać prawdziwa infrastruktura stoczniowa. W jej skład na krótko przed wybuchem wojny weszły m.in.: 130-metrowa pochylnia oraz duży dok pływający o nośności 5000 ton, które umożliwiały budowę okrętów wielkości niszczyciela. Wcześniej powstała nowoczesna hala cięcia, kształtowania i cynkowania blach, a także żuraw pływający i mniejszy dok pływający o nośności 500 ton (początkowo tylko 370 ton).

Zamówienie z 1939 r.: ORP Huragan i ORP Orkan

Zamiar powiększenia floty o kolejne dwa duże niszczyciele (piąty i szósty) ujęty został w sześcioletnim planie rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej z 1936 r. Decyzja o zamówieniu tych jednostek w oparciu o zmodyfikowane plany brytyjskie (opracowane przez stocznię John Samuel White w Cowes) zapadła jednak dopiero w 1938 r., czyli już po wcieleniu do służby niszczycieli ORP Błyskawica i ORP Grom. Oficjalne zamówienie nowych okrętów nastąpiło 1 kwietnia 1939 r. Przewidywano, że jednostki te wejdą w skład floty w 1942 r., a ich koszt wyniesie 32,2 mln ówczesnych złotych, z czego na rachunek stoczni miało trafić 13 mln. Co ciekawe, jeszcze przed 1 kwietnia 1939 r. rozpoczęto zamawianie niezbędnych materiałów i wyposażenia – dotyczyło to m.in. działek artylerii głównej (120 mm) oraz przeciwlotniczej (40 mm) ze szwedzkich zakładów Bofors (dostały ponadto zlecenie na produkcję wyrzutni torpedowych – dla każdej jednostki po dwie trzyrurowe wyrzutnie 550 mm).

Natomiast kotły parowe miały zbudować polskie firmy. Zadanie to powierzono Zakładom Ostrowieckim oraz Zakładom Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Również stal miała być polska. Zamówiono ją w Hucie Batory (funkcjonowała w Chorzowie w latach 1873–2013; uwaga: nazwa Chorzów funkcjonuje od 1934 r., a nazwa Huta Batory – od 1933 r.; miasto Chorzów do 1934 r. nazywało się Królewska Huta), która podjęła się wyprodukowania stali o parametrach odpowiadających angielskiej stali okrętowej typu D (w dużym uproszczeniu: typ stali odpowiadał stopniowi jej utwardzenia).