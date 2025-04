Wtedy przed oblicze monarchy zbliżyli się pełnomocnicy zakonu krzyżackiego i miast pruskich – na czele z Erhardem, biskupem pomezańskim. „W pięknej przemowie podziękowali Panu Bogu za usunięcie i pogodzenie w końcu wszystkich przeciwieństw oraz wojen tak szkodliwych dla społeczności chrześcijańskiej, które przez tyle lat toczyły się w Prusiech i dotąd nie mogły być uśmierzone. Pokornie prosili Jego Królewską Mość, by za pobożnym przyczynieniem się i chrześcijańską usilnością najjaśniejszych książąt Jerzego i Fryderyka raczył swego krewniaka, Jaśnie Oświeconego księcia Albrechta, przyjąć do swej łaski, oddać mu i nadać w lenno ziemie i dobra umówione oraz uczynić go lennym księciem swego królestwa”. W imieniu króla zgodę na to wyraził biskup podkanclerzy Piotr Tomicki.

Wkrótce „od dworca, w którym stał gościnnością”, na plac ratuszowy wkroczył wielki mistrz zakonu krzyżackiego w towarzystwie swojego brata, margrabiego Jerzego, oraz Fryderyka, księcia legnickiego. Stanąwszy przed tronem, „wypowiedział mowę prawie tej samej treści (co biskup Erhard – przyp. autora), ozdobniejszą jednak, jako że w ojczystym języku jest bardzo wymowny, zapewniając o szczególnej wierności, pokorze i uniżoności” – pisał biskup przemyski. Król nie odezwał się słowem. W jego imieniu nowemu księciu pruskiemu inwestyturę i chorągiew wręczył podkanclerzy Piotr Tomicki.

W 1656 roku książę Prus złamał przysięgę złożoną polskiemu królowi

Albert wylewnie dziękował i przyrzekł w imieniu swoim i swoich następców nienaruszalną i wieczną wierność wobec króla polskiego jako swego suwerena. On i sześciu jego następców słowa dotrzymali. Przez 132 lata Prusy były państwem wasalnym wobec korony polskiej. 6 października 1641 r. ostatni hołd lenny polskiemu królowi złożył książę Prus i elektor Brandenburgii Fryderyk Wilhelm Hohenzollern. Jednak 15 lat później złamał własną przysięgę. W 1656 r. zdradził, uznając najeźdźcę, króla szwedzkiego Karola X Gustawa, za swojego suwerena. Rok później, jesienią 1657 r., Fryderyk Wilhelm wymusił podpisanie traktatów welawsko-bydgoskich, które na zawsze zerwały zależność lenną Prus od Rzeczypospolitej.