Prawo łowieckie w okresie międzywojnia

Zapewniono także ochronę genetyczną rodzimych gatunków zwierząt i ich populacji osobniczej poprzez ograniczenie niekontrolowanego napływu obcych osobników. Rozwiązania te umożliwiły stały monitoring i ingerencję państwa w tej dziedzinie, sprzyjały nie tylko w gospodarowaniu jej zasobami, ale również w krzewieniu ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

W opinii ówczesnego środowiska łowieckiego jednolite prawo łowieckie wprowadzające czasy ochronne zapewniło ład i porządek w tej dziedzinie, a wysokie kary i instytucja strażników łowieckich zahamowały panujące wówczas kłusownictwo. Do pozytywnych aspektów rozporządzenia zaliczyć należy wprowadzenie ochrony dla zagrożonych wyniszczeniem gatunków, takich jak: bóbr, kozica, łoś oraz żubr, co zapewniło im ochronę prawną i tym samym umożliwiło rozwój gatunkowy nie tylko w ich dawnych ostojach, ale służyło ich introdukcji na nowych obszarach, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu ilościowego tych populacji. Natomiast powyższej ochrony pozbawiono takie gatunki ssaków, jak: niedźwiedzie (samce), wydry, kuny kamionki i gronostaje. Z kolei w populacji ptaków ochrony prawnej udzielono jedynie bocianowi czarnemu, a nie zapewniono jej orłowi przedniemu, łabędziowi czy dropiowi.

Wzór do naśladowania

Regulacje określone rozporządzeniem z 3 grudnia 1927 r. odpowiadały ówczesnym oczekiwaniom społeczności łowieckiej i standardom wynikającym z „porozbiorowej schedy prawnej”, która funkcjonowała w poszczególnych dzielnicach odradzającej się państwowości polskiej. Innowacyjny charakter rozporządzenia miał osobliwe pochodzenie wynikające z faktu zrastania się ziem polskich, które wniosły do budzącej się niepodległości regulacje różniące się miedzy sobą. Wprowadzenie owych regulacji w nowym, odmiennym brzmieniu prawnym, nieznanym uprzednio w danej „byłej dzielnicy porozbiorowej”, było przejawem nie tylko ujednolicenia, ale jednocześnie wyrazem suwerennego i nowatorskiego charakteru rozporządzenia.

Unormowanie to spotkało się również z akceptacją na arenie międzynarodowej, o czym relacjonował „Ilustrowany Kurier Codzienny”, który w sierpniu 1928 r. pisał: „Nowa polska ustawa łowiecka została przyjęta z uznaniem przez cały świat myśliwski w Polsce i za granicą. Pisma fachowe wszystkich krajów stawiają ją za wzór do naśladowania. Niemieckie pisma fachowe zamieszczają o naszym nowym prawie łowieckim artykuły pełne najwyższego uznania, podkreślając duch myślistwa i jej nowoczesność”. Pisano m.in., że „niemiecki świat myśliwski mógłby się cieszyć – gdyby prawo podobne wydawano w poszczególnych krajach Rzeszy niemieckiej”. B. von Rantenweiler w studium zawartym w „Wild und Hunt”, relacjonując polskie prawo łowieckie, zwracał uwagę, „aby przy nowelizacji praw łowieckich, obowiązujących dzisiaj w Rzeszy, wzięto jako doskonały wzór polską ustawę łowiecką z 1927 r.”. Pochwała ta stanowiła triumf polskiego prawodawstwa. Regulacja ta spotkała się z nadzwyczaj życzliwym przyjęciem również we Francji, na Węgrzech, w Czechach, Austrii i Rumunii.

Powojenne nowelizacje w zakresie prawa łowieckiego, które stworzyły współczesny model łowiectwa oddzieliły prawo do polowania od własności gruntu, utrzymały obwody łowieckie, które dzierżawią koła łowieckie; zmieniły zasady uzyskiwania prawa do wykonywania polowania. Spółka łowiecka została zastąpiona kołem łowieckim, a jego unormowania w dużej mierze nawiązują do regulacji okresu II Rzeczypospolitej. Modyfikacji uległy przepisy w zakresie ochrony gatunkowej oraz poprzez ich rozszerzenie i objęcie ochroną praktycznie wszystkich gatunków. Utrzymano systematykę instytucji prawa łowieckiego, dostosowując ją do zmienionych realiów ustrojowych oraz innego charakteru zasad korzystania z prawa do polowania.