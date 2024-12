Historia PRL. Jak Polacy pili w pracy

Wypijmy bruderszaft

Dużym świętem w zakładzie były popularne imieniny. Pracownicy wcale nie musieli świętować ich pokątnie, a często mogli nawet liczyć na udział w przyjęciu przedstawicieli kadry kierowniczej. W końcu dyrektor też człowiek i wypić lubi.

W jednej ze swoich prac Kosiński przytacza spisany przez Ośrodek Naukowo-Badawczy SKP przebieg imprezy imieninowej na budowie: „Było Kazimierza. Popracowaliśmy do dwunastej. Potem umyliśmy się, przebrali i zaczęli obchodzić imieniny. Było nas pięciu, w tym dwóch solenizantów. Kazimierze zaprosili nas do pakamery. Wódka była przygotowana. Kazimierze przynieśli ją z domu: 3 i 1/2 litra spirytusu z sokiem i litr czyściochy. Zakąska była przeciętna. Pililiśmy około pięciu godzin. Około piętnastej Waldkowi film się urwał, wymiotował. Ja też poczułem się bardzo pijany. Opowiadaliśmy sobie kawały, rozmawialiśmy o kobietach. Potem wszyscy zaczęli krzyczeć jeden przez drugiego”. Według Kosińskiego imieniny były przykładem święta, które wręcz należało uczcić w miejscu pracy i to one unieważniały „granicę między przestrzenią życia prywatnego a przestrzenią oficjalną”.

Okazją do masowej libacji był dzień wypłaty zwany pieszczotliwie dniem Matki Boskiej Pieniężnej. Problem był tak masowy, że w latach 50. XX w. podjęto nawet nieudaną próbę wprowadzenia prohibicji w te dni. Z badań OBOP przeprowadzonych w 1968 r. wynikało, że wypłatę oblewa 73,5 proc. mężczyzn pracujących fizycznie. Kobiety brały udział w procederze osiem razy rzadziej. W 1968 r. w gazecie Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych pojawił się reportaż opisujący przebieg tego „świątecznego” dnia: „Godzina 14.55–15.30. Pod bramą fabryczną gromadzą się żony i matki, które liczą, że zdołają odciągnąć męża czy syna, zanim rozpocznie się libacja. Tylko niektórym się udaje. Godz. 15.00–16.00. W pobliżu kiosku piwnego gromadzi się coraz więcej robotników. Już widać pierwszych zaprawionych. [...] Godz. 22.30. Idą jak cienie, ledwo trzymając się na nogach. Słychać rozlegające się z różnych stron śpiewy. Z otwartych okien dochodzą aż tutaj słowa głośnej rozmowy, brzęk kieliszków i niemilknące toasty. Godz. 23.00. Z restauracji »Stylowa« wychodzą ostatni goście. Słychać podniesione głosy. Nagle krzyk. Jakieś ciało pada na chodnik”.

Historia picia alkoholu w czasach PRL. Ważny element budżetu państwa

W 1961 r. do ochrony zakładów pracy została powołana straż przemysłowa. Według danych zebranych przez Kosińskiego i umieszczonych w książce „Historia pijaństwa w czasach PRL”, „w latach 1976–1980 Straż Przemysłowa – średnio w każdym roku – zatrzymywała na terenie zakładów ok. 21,5 tys. nietrzeźwych pracowników, kolejnych 5 tys. spisywała »za zakłócanie porządku publicznego« wskutek nadużycia alkoholu, nie dopuszczała do podjęcia pracy ok. 20 tys. pijanych pracowników, konfiskowała alkohol 7,2 tys. osobom”. Jej skuteczność budziła jednak wątpliwości, bo koledzy kryli nietrzeźwych współpracowników, strażnicy odwracali wzrok, a próby wniesienia alkoholu na teren przedsiębiorstwa musiały być w jakiś sposób sformalizowane, ponieważ we wszystkich większych instytucjach przemysłowych funkcjonowały tzw. mety. „Pracownicy Stanisław Cz. i jego siostra Maria, a także Barbara S. na terenie fabryki zrobili sobie melinę. Dostarczają tyle wódki, na ile jest zapotrzebowanie. Handlem wódki zajmuje się też Mirosław A., wcześniej zwolniony z pracy za notoryczne pijaństwo” – przytacza donos pracownicy Huty Zawiercie do KC PZPR „My Company Polska”.

Dostęp do alkoholu w miejscu pracy był stosunkowo łatwy. Istniały jednak takie miejsca, gdzie jego dostępność była prawie nieograniczona. „Gdy pracowałam w Pollenie Warszawa – opowiada mi pani Kazimiera, emerytowana pracownica nieistniejącego już przedsiębiorstwa na Szwedzkiej – raz albo dwa razy w tygodniu przywozili nam beczki ze spirytusem do produkcji perfum. Wówczas prawie wszyscy mężczyźni i część kobiet byli podpici. Nikt specjalnie nie kontrolował strat. Później, gdzieś pod koniec lat 70., zaczęło się mówić o trzeźwości i dyrekcja zakładu podjęła decyzję o zabezpieczeniu beczek. Specjalna komisja dodawała do nich aromat niezapominajek. W dni dostawy oddech połowy załogi miał nutę kwiatową”.

Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy (SKP) oceniał w 1977 r., że pod wpływem alkoholu pracuje około 70 tys. osób, nie licząc tych na kacu. Instytuty Filozofii i Socjologii PAN wykazały, że „alkohol w różnych formach zakłóca pracę 40 proc. robotników zatrudnionych w podstawowych działach produkcyjnych. Szacowano, że każdego dnia ok. 3 proc. robotników w dużym zakładzie znajduje się w stanie nietrzeźwym. Nadal wyróżniali się budowniczowie: u 34,3 proc. wśród poddanych badaniu stwierdzono mniejsze lub większe ślady alkoholu we krwi”.