Profesor Ruchniewicz na czele Instytutu Pileckiego

Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony PiS. „Nieprawdopodobny skandal – nawet jak na standardy tej bandy” – napisał na platformie X (dawniej Twitter) poseł PiS Paweł Jabłoński. Zdaniem polityków tego ugrupowania prof. Ruchniewicz jest przeciwnikiem reparacji, bo przyjmuje stanowisko rządu w Berlinie, że kwestia ta została już prawnie rozstrzygnięta. PiS zarzucało mu, że zaproponował, aby polscy podatnicy sfinansowali raport na temat „prywatnego niemieckiego mienia przejętego przez Polskę”. - Dokument z takim żądaniem przygotowali na przełomie grudnia i stycznia wraz z „Konferencją Ambasadorów RP" – mówił Paweł Jabłoński.

Manipulacje polityków Zjednoczonej Prawicy

W odpowiedzi Konferencja Ambasadorów, która zrzesza 38 byłych polskich dyplomatów wydała oświadczenie, zarzucając politykom Zjednoczonej Prawicy manipulacje.

„Profesor Krzysztof Ruchniewicz należał podczas ośmiu lat rządów PiS do stosunkowo nielicznej (piszemy o tym z żalem) grupy znawców stosunków polsko-niemieckich, którzy z otwartą przyłbicą przeciwstawiali się nacjonalistycznej „polityce historycznej” tej formacji, zwłaszcza brutalnej kampanii antyniemieckiej oraz tej skierowanej przeciwko UE. W okresie tym kierowany przez niego ośrodek naukowy – Centrum Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego – stał się ważnym zwornikiem w sieci powiązań polsko-niemieckich (organizacji pozarządowych, samorządów, organizacji naukowych, inicjatyw społecznych), które pozwoliły uratować substancję pojednania i porozumienia polsko-niemieckiego, której impulsem był Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 17 czerwca 1991 r.” – napisali byli ambasadorowie. I dodali, że profesor „należał do najzacieklej atakowanych znawców historii stosunków polsko-niemieckich, obok profesor Anny Wolff-Powęskiej, profesora Roberta Traby czy zmarłego przedwcześnie profesora Włodzimierza Borodzieja”.

Dodali, że nie jest prawdą, jakoby twierdzili oni, że „Polska nie ma otrzymać żadnego zadośćuczynienia” za zbrodnie nazistowskie. „Podkreślaliśmy natomiast konsekwentnie, że wysuwanie przez PiS roszczeń reparacyjnych nie ma żadnych szans na powodzenie i było jedynie akcją polityczną nastawioną na pozyskanie wyborców, nakręcającą emocje antyniemieckie. Równie konsekwentnie wskazywaliśmy na to, że otwarta jest wypracowana w latach 90. „formuła pragmatyczna”, która przyniosła konkretne wsparcie finansowe dla żyjących jeszcze ofiar zbrodni nazistowskich i – w ramach której – możliwe jest uzyskanie dalszego takiego wsparcia” – dodali.

„W szczególności funkcjonariusze i eksperci związani z PiS jak diabeł święconej wody unikali sprawy zaliczenia w poczet reparacji wartości prywatnego mienia niemieckiego przejętego przez Polskę po II wojnie światowej w następstwie przede wszystkim przesunięć granicy i związanych z tym wysiedleń Niemców. Było to mienie wielkiej wartości, a jego zaliczenie w poczet reparacji nie budzi żadnych wątpliwości: było to zasadniczym argumentem na rzecz odrzucenia roszczeń byłych niemieckich właścicieli, reprezentowanych przez Pruskie Powiernictwo (wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2008 r.). Do tej pory nie ma jasności co do dokładnej wartości tego mienia, a podczas wieloletniej działalności zespołu sejmowego, kierowanego przez Arkadiusza Mularczyka, tak podstawową sprawą nie zajęto się” – tłumaczyli w wydanym oświadczeniu.