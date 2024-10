Z dziejów Komisji Nauk Technicznych PAU

Czytaj więcej Historia Polski Zwiedzanie polskich zabytków techniki. Dzieje krakowskich mostów, część II Co prawda, istnienia króla Kraka nie odnotowała żadna oficjalna historia, ale to jego imię nosił jeden z zabytkowych mostów w Krakowie – dziś to most Powstańców Śląskich. W mieście warto też zobaczyć mosty: Józefa Piłsudskiego oraz Dębnicki przy Alejach Trzech Wieszczów.

Dalsze działanie Komisji

Opisałem powstanie i początek działania Komisji, która w 2005 r. i w latach kolejnych organizowała zwykle co miesiąc (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) zebrania naukowe. Teksty wygłaszanych referatów publikowano w wydawanych co roku zeszytach zatytułowanych „Prace Komisji Nauk Technicznych”, mających kolejne numery.

Kierowałem pracami Komisji do końca 2008 r., po czym w styczniu 2009 r. funkcję przewodniczącego Komisji przejął prof. Zbigniew Moser. Wprowadził on – obok referatów wygłaszanych co miesiąc – tematyczne sympozja, które cieszyły się dużym powodzeniem, bo zjeżdżali się na nie specjaliści określonych działów techniki z Polski i zagranicy, a wydawane zeszyty naukowe z tekstami prac trafiały do najlepszych bibliotek w całej Polsce.

Niestety, 13 kwietnia 2011 r. prof. Moser zmarł i przewodniczącym Komisji został prof. Zenon Waszczyszyn. Ograniczył on znacząco aktywność Komisji, zlikwidował sekcje i zaniechał wydawania „Prac Komisji Nauk Technicznych PAU”, co zniechęciło wielu członków Komisji. Miałem wrażenie – i wrażenie to towarzyszyło także wielu członkom Komisji Nauk Technicznych – że prof. Waszczyszyn, będący w latach 2010–2016 wicedyrektorem Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU, nie chciał drażnić dominujących tam przedstawicieli nauk ścisłych postulatami, by wydział ten uwzględnił także przedstawicieli nauk technicznych.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

W 2016 r. funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Technicznych objął prof. Kazimierz Furtak. Był to moment, kiedy po pełnieniu przez dwie kadencje funkcji rektora Politechniki Krakowskiej i po wielu sukcesach odniesionych na tym stanowisku prof. Furtak mógł się zaangażować w inne zajęcia, m.in. w kierowanie pracami Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU. Zrobił to bardzo sprawnie, wprowadzając regularne zebrania naukowe Komisji, organizując pracę Komisji w pięciu sekcjach oraz łącząc często posiedzenia Komisji Nauk Technicznych PAU z posiedzeniami Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU – co powodowało, że owe połączone Komisje mogły zachęcić do udziału w posiedzeniach znacznie większą liczbę zainteresowanych słuchaczy.