O tym, jak Twardowski przestał być Niemcem

Polski Faust

W naszej świadomości Jan Twardowski jest postacią literacką, która kojarzy się z niemieckim kręgiem kulturowym i postacią Fausta znaną z dzieł Goethego, Thomasa Manna czy średniowiecznych ksiąg jarmarcznych. Nie jedynie, bo w naszej literaturze też pełno do niego nawiązań. Pisali o nim Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Leopold Staff, Lucjan Rydel, Jan Lechoń... Powstawały o nim opery i balety. Chociaż pojawiają się słabe głosy przeciwne, wszystko wskazuje na to, że był on postacią historyczną.

Pierwsza wzmianka o Twardowskim pojawia się w pismach humanisty, pisarza i tłumacza Łukasza Górnickiego. W „Dworzaninie polskim” z 1566 r. opisuje sztukę żartowania, przytaczając opowieści oryginalne pochodzące bezpośrednio z życia królewskiego dworu. Tu pojawia się opowieść o handlarce, która sprzedawała garnki. „Widzisz onę niewiastę, co garce przedaje?” – Górnicki cytuje słowa Twardowskiego skierowane do dworzanina, który „miał »defekt rozumu« polegający na upodobaniu w studiach magii” – „ta, gdy kilka koniuracyi zmówię, potłucze hnet te wszystkie garnki kijem”. Twardowski rozpoczął koniuracyje, „aby ów mniemał, że diabłów wzywa”, a jednocześnie wypuścił z ręki chustkę. Na ten znak baba złapała za kij i potłukła wszystkie garnki. Dopiero później w obecności króla Twardowski przyznał się, że babinie za te garnki wcześniej zapłacił. Górnicki sugeruje w dykteryjce, że Twardowski był pupilem króla, pokazuje też, że w swej praktyce czarnoksięskiej stosował zupełnie niemagiczne środki. Wprawdzie Górnicki cofnął opowieść w czasy Zygmunta Starego, ale historycy są pewni, że był to celowy zabieg. Po prostu Górnicki miał ciepłą posadkę sekretarza i bibliotekarza na dworze Zygmunta Augusta i nie potrzebował zrażać do siebie króla. Opowiastką kpił z Twardowskiego, dworu, a pośrednio także z króla, którego doradcą w sprawach wiedzy tajemnej i wróżb był właśnie czarnoksiężnik.

Metalowe lustro z Węgrowa: „w tem zwierciadle Twardowski pokazywał czary...” ADOBESTOCK

Ta „wiedza tajemna” doprowadziła do eksperymentu magicznego, który przysporzył Twardowskiemu największej sławy. Czarnoksiężnik miał wezwać z zaświatów ducha zmarłej żony króla, Barbary Radziwiłłówny. Ta się pojawiła, przeszła przez komnatę, a później zniknęła. Król tak rwał się do małżonki, że siłą go trzeba było na krześle zatrzymać i to wówczas słynne lustro z węgrowskiej kolegiaty pękło. Opis zdarzenia pojawia się co najmniej w trzech relacjach: poety Jana Gizy, doktora Joachima Possela i jezuity Stanisława Bielickiego. Roman Bugaj w pracy „Nauki tajemne w dawnej Polsce. Mistrz Twardowski” odtworzył przebieg prawdziwych zdarzeń na podstawie relacji historycznych. Według niego Twardowski brał udział w spisku, w którego konsekwencji jego inicjatorzy mogli mieć wpływ na decyzje królewskie. Czarnoksiężnikowi w tej intrydze przypadła rola głównego aktora – jemu i Barbarze Giżance, mieszczce warszawskiej niezwykle podobnej do zmarłej królowej, która wcieliła się w ducha Barbary Radziwiłłówny.

Mikołaj Mniszech, podkomorzy nadworny koronny, spotkał Giżankę, córkę warszawskiego mieszczanina, kupca i lichwiarza, i zdumiał się, jak bardzo podobna jest do królowej. Opowiedział o tym swemu bratu Jerzemu i księdzu Franciszkowi Krasińskiemu. To ksiądz był autorem planu. Mikołaj miał przygotować grunt, a Twardowski „wywołać” odpowiednio ucharakteryzowaną Giżankę. W drugiej części planu należało wprowadzić kobietę na dwór i postawić u boku króla, a następnie wykorzystać jej wpływy.

Barbara Giżanka poznała Zygmunta Augusta ok. 1569 r. Śledztwo po śmierci króla wskazywało datę 6 stycznia 1571 r., kiedy znajomość miała zostać zacieśniona. W konsekwencji tego zacieśniania 8 września 1571 r. Giżanka urodziła córkę. Wprawdzie szlachta nie wierzyła w ojcostwo króla, ale Barbara stała się jego nieodłączną towarzyszką, dla której urządził pałac w Bronowie. Plotki głosiły nawet, że król zamierzał poślubić Giżankę. Dzięki jej wstawiennictwu m.in. Franciszek Krasiński otrzymał sakrę biskupa krakowskiego, a marszałek wielki koronny Jan Firlej, szwagier Mniszchów, wspiął się na urząd wojewody krakowskiego.