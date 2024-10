We wrześniu 1979 roku Moczulski założył Konfederację Polski Niepodległej, którą kierował łącznie przez 20 lat. W lutym 1980 roku KPN próbowała go zarejestrować (bez powodzenia) w wyborach do Sejmu PRL.



Leszek Moczulski w III RP: Poseł i kandydat na prezydenta

W 1989 roku nie wziął udziału w rozmowach Okrągłego Stołu, był też krytyczny wobec jego ustaleń.



Moczulski był posłem I i II kadencji. W 1990 roku kandydował na urząd prezydenta – w wyborach zajął ostatnie, szóste miejsce, zdobywając 411 516 głosów (2,5 proc. oddanych w wyborach).



Występując w Sejmie zasłynął z rozszyfrowania skrótu PZPR jako „Płatni Zdrajcy, Pachołki Rosji”. Po tym jak w KPN doszło do licznych rozłamów, a partia nie weszła w skład AWS, starał się jeszcze, bez powodzenia, o miejsce w Senacie (w 2001 – z własnego komitetu) oraz w PE (z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców).



W 2015 roku Bronisław Komorowski odznaczył Leszka Moczulskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze w czasach PRL został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.