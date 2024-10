Kalisz 1914. Kronika zagłady miasta

Można było odetchnąć z ulgą, że konflikt zaczął się bez wystrzału. Istotnie Rosja nie planowała bronić Kalisza, a rozkaz ewakuacji zapadł już 30 lipca, dwa dni przed formalnym wybuchem wojny, dlatego 1 sierpnia odwrót toczył się pełną parą. Ucieczka Rosjan dostarczyła więcej satysfakcji niż niepokoju; jedyny symptom to gremialny szturm na kasy bankowe. Już w południe wojsko wysadziło most kolejowy, podpaliło porzucony magazyn i zbędny tabor przy dworcu, by odmaszerować ku Wiśle, a ostatni pociąg z urzędnikami odjechał 2 sierpnia przed świtem. Na posterunku pozostał samotny radca Sokołow, gdyż w pośpiechu zapomniano o zgromadzonej w kasie olbrzymiej kwocie 25 tys. rubli w banknotach, sumienny urzędnik palił więc pieniądze i księgi aż do przyjścia Niemców, za co władze okupacyjne go rozstrzelały, a rząd rosyjski uczcił mszą żałobną w stołecznej cerkwi.

Od ranka Kalisz był ziemią niczyją, z tymczasową władzą burmistrza Bronisława Bukowińskiego i jego Komitetu Obywatelskiego. Obywatele zaś, zamiast kryć się w piwnicach, tłumnie wylegli z domów, ciekawi burczącego na niebie samolotu z czarnymi krzyżami. Kolejnej rozrywki dostarczył niemiecki zwiadowca kawaleryjski pędzący z obłędem w oczach przez miasto – zdaniem świadków – zbyt pijany lub przerażony, by utrzymać się w siodle, co jest poszlaką w szukaniu źródeł tragedii.

Okupanci wkraczali niemrawo, głównie zaś na rowerach, a honorowy komitet powitalny z białą flagą i Bukowińskim na czele czekał długo, aż zjawi się jakiś oficer godny wręczenia kluczy do miasta, lecz spotkany porucznik obcesowo zbył dygnitarzy, mierząc z pistoletu w głowy rozmówców.

Lepsze wrażenie wywarli zwykli żołnierze, zwłaszcza że znaczna część okazała się Polakami, gdyż służyli za miedzą w ostrzeszowskich koszarach. Mimo rezerwy po obu stronach porozumienie przebiegło gładko – może nawet życzliwie – choć bez euforycznego bratania.

To jednak był zwiad, wycofany z miasta do zmierzchu. Anioł zagłady zjawił się nocą, wraz z 2. batalionem wspomnianego wcześniej 155. Pułku Piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego. Dowodził 50-letni mjr Hans Preusker z Drezna – czysty stereotyp oficera pruskiego: sztywny jak kij, z nieodzownym monoklem w oku i krzaczastymi wąsami.