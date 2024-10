Dlaczego polski królewicz nie został carem

Gra o carski tron: geopolityczne rozgrywki Zygmunta III Wazy

W królewskim obozie pod Smoleńskiem Żółkiewski pojawił się 19 listopada. Powitały go wiwaty i składane powszechnie gratulacje. Nawet w epoce, kiedy Polacy i Litwini byli przyzwyczajeni do wojennych triumfów, niemal wszyscy, których losy rzuciły pod Smoleńsk, zdawali sobie sprawę, że pod Kłuszynem za sprawą hetmana polnego koronnego doszło do rzeczy nadzwyczajnych. Co najmniej jeden człowiek miał chłód w sercu i nie zamierzał tego kryć podczas spotkania ze zwycięskim wodzem. Był nim władca Rzeczypospolitej. Kipiał złością na hetmana, który miał czelność nie zastosować się do jego wytycznych, i nie interesował go fakt, że ciąg wydarzeń nie pozwolił Żółkiewskiemu wypełnić instrukcji przekazanych przez Andronowa i Gosiewskiego. Zygmunt zupełnie ignorował realia, z którymi przyszło się zmierzyć hetmanowi – trudny do wyobrażenia i opisania splot interesów i oczekiwań, na jakie natrafił w Moskwie. Waza nie zamierzał wysłuchiwać argumentacji dotyczącej obsady carskiego tronu czy otwierających się perspektyw na odzyskanie szwedzkiej korony. Jak z goryczą napisał Żółkiewski, „zawarte były uszy króla jegomości”. Nie chciał słuchać niczyich rad i perswazji, tak jak nie zamierzał pozwolić Władysławowi zostać carem moskiewskim. I możliwie najdobitniej, tak by nie było żadnych niedomówień, rzucił to w twarz hetmanowi.

Zygmunt III pragnął sam sięgnąć po tron, a potem, po podporządkowaniu sobie Rosji, z pomocą jej armii współdziałającej z wojskami Rzeczypospolitej rozciągnąć rządy nad Szwecją. To był główny motor napędowy jego postępowania. Król nie krył poczucia wyższości wobec Rosji i jej mieszkańców, nie omieszkał go okazać choćby Wasylowi Szujskiemu, gdy ten wraz z braćmi stanął przed jego obliczem. Zdetronizowany car nie zamierzał padać przed królem na twarz ani prosić o litość; nie dał mu tej satysfakcji. Wypowiedział słowa tyleż harde, co prawdziwe i godne władcy: „Nie należy moskiewskiemu i całej Rusi gosudariu kłaniać się królowi. Sprawiedliwym przeznaczeniem Bożym dostałem się do niewoli, nie waszymi rękoma, lecz wydany przez swoich niewolników, moskiewskich zdrajców”. Wykazywał się przy tej przemowie zarazem pewną naiwnością, jakby nie znał charakteru swoich poddanych, szczególnie ich górnej, bojarskiej warstwy, ani nie pamiętał chociażby losu syna Borysa Godunowa czy – przede wszystkim – pierwszego samozwańca, którego przecież sam haniebnie zdradził.

Sprawa koronacji Władysława Wazy na cara moskiewskiego nie ograniczyła się do rozmów i debat w kręgu najbliższych doradców króla i na szczytach władzy. Przeciwnie. Wywołała wielki rezonans w kraju, powodując zacięte dysputy w łonie narodu szlacheckiego. Toczyły się one wokół odpowiedzi na pytanie, które postawił anonimowy autor broszury „Dać czy nie dać królewicza Władysława na państwo moskiewskie. Rationes pro et contra”. Podobnych ulotnych pisemek można było wówczas przeczytać wiele. Zastanawiano się, jaką korzyść w zaistniałej sytuacji może odnieść Rzeczpospolita i jakiego zachowania wymagają od monarchy racje państwowe. Jedni uważali, że w ich imię należy poświęcić wszystkie inne sprawy, drudzy wskazywali argumenty o niebagatelnym znaczeniu osobistym dla Zygmunta III.

W postępowaniu polskiego władcy szczególnie dwie kwestie wybijały się na czoło. Pierwsza była związana z doświadczeniami z nieodległej przeszłości. „Obawa – pisał Henryk Wisner – że jeśli nie zyskawszy widocznych korzyści dla państwa i narodu dopuści do koronacji królewicza, doprowadzi tym samym do wysunięcia oskarżeń o działanie w imię prywatnych korzyści i do wzrostu tlącego się napięcia, a być może do odrodzenia rokoszu”. Król bał się i pisał o tym w liście do Żółkiewskiego, że „cudze by się uspokoiło państwo jakkolwiek, a swoje by się nieporządnie pomieszało”. Może równie ważny był niepokój władcy o zaledwie szesnastoletniego syna. Moskwa nie była bezpiecznym miejscem, na władców czyhała tam śmierć. Jeśli nawet byłby zdołał jej uniknąć, to ze względu na swój młodzieńczy wiek niemal z pewnością stałby się marionetką w rękach któregoś z dostojników albo jakiejś koterii. Było aż nadto oczywiste, że jedynie znaczne wsparcie militarne i polityczne ze strony Rzeczypospolitej może zagwarantować królewiczowi spokojne rządy i bezpieczeństwo, jednak tego król nie mógł mu zapewnić bez stosownych decyzji parlamentu. Aby go przychylnie do tego usposobić, należało przede wszystkim zdobyć Smoleńsk i unaocznić posłom i senatorom, że na Wschodzie można osiągnąć zdecydowanie więcej. Taki scenariusz wymagał jednak czasu, którego dramatycznie brakowało. Rosjanie bezustannie domagali się zaprzestania oblężenia twierdzy i przysłania do Moskwy ochrzczonego w obrządku prawosławnym królewicza. Zygmunt III natomiast grał ciągle na zwłokę, licząc, że sprawy wraz z opanowaniem Smoleńska same jakoś się rozwiążą. Tak długo wyczekiwany sukces miał być dla niego skuteczną tarczą przed zarzutami sejmu, bez którego zgody wybrał się na wyprawę wojenną.

Król poczuł się w końcu zmęczony sytuacją i uznał, że szans na porozumienie nie ma, a moskiewscy posłowie jedynie podsycają opór załogi Smoleńska. Wpadł we wściekłość, kiedy wyszło na jaw, że utrzymują kontakt z obrońcami twierdzy i namawiają Szeina do wytrwałości. Wtedy zdecydował się ich uwięzić – taki los spotkał między innymi Filareta – i wysłać w głąb Polski. Ciekawie na ten temat wypowiedział się Wisner: „Kwestią otwartą musi pozostać, co o tym zadecydowało. Zmęczenie blisko półtorarocznym pobytem w trudnych, obozowych warunkach? Poczucie zwątpienia? Przekonanie, że nie zdobywszy Smoleńska nie może się cofnąć? W każdym razie podjęta decyzja była raczej świadectwem utraty panowania nad sobą niż panowania nad sytuacją”.