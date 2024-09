Początki chrystianizacji: każdy krzyż wykonano z drewna

Na obszarze całej Słowiańszczyzny chrystianizację przeprowadzano różnymi sposobami. Najłagodniejszym było powołanie się na autorytet władcy. Od tego zaczynał Włodzimierz [Włodzimierz I Wielki (ok. 958‒1015) ‒ władca ruski z dynastii Rurykowiczów (przyp. red.)], rozpoczynając proces chrystianizacji Rusi (988 r.). Rozesłał on do swoich poddanych ultimatum: „Jeśli nie przyjdzie kto jutro nad rzekę, czy bogaty, czy ubogi, czy biedak, czy niewolnik ‒ przeciwnikiem mi będzie”. Przy okazji kniaź Włodzimierz postawił dodatkowo na metodę, która okazała się skuteczna i na innych ziemiach – wznosił chrześcijańskie świątynie w miejscach kultu starych bogów. (...)

Radykalniejszym sposobem niszczenia pamięci o dawnej wierze było dewastowanie świętych dla pogan miejsc. Nim kniaź Włodzimierz wzniósł wspomniane wyżej świątynie, wcześniej ogniem i mieczem zrobił dla nich miejsce. (...)

Równie okrutnie z pogańskimi miejscami kultu rozprawiali się misjonarze wśród Słowian połabskich, czego najlepszym dowodem jest upadek Arkony w 1168 roku. Powstanie grodu należy datować na IX wiek, mimo że na znaczeniu zyskał dopiero w drugiej połowie XI wieku – gdy chrześcijaństwo na naszych ziemiach było już naprawdę silne. Arkona stała się wówczas ostatnim bastionem starych wierzeń Słowian, miejscem niepodlegającym chrześcijańskiej dominacji. Rozległy gród zbudowano na wąskim i trudno dostępnym północnym cyplu Rugii, otoczonym lasem i położonym na skraju wysokiego klifu. Niestety poza kronikarskimi zapiskami niewiele się po nim zachowało, gdyż został zniszczony przez wojów króla duńskiego Waldemara Wielkiego, który w 1168 roku zdobył i zburzył Arkonę oraz nakazał zniszczyć posągi słowiańskich bóstw, w tym przede wszystkim arkońskiego Świętowita (Saxo Grammaticus, „Gesta Danorum. Kronika Danii”, ks. XIV, Warszawa 2014, s. 391–392): „Polecono teraz mieszkańcom obwiązać linę wokół posągu bóstwa i wyciągnąć go poza miasto, lecz ci nie mieli sami odwagi uczynić tego ze względu na dawny przesąd, i nakazali więźniom i obcym, którzy przybyli do miasta dla zarobku, zrobić to zamiast nich, jako że uważali, że najlepiej byłoby gniew boga skierować na głowy tak nędznych ludzi. [...] W międzyczasie słychać było, jak mieszkańcy miasta w różnoraki sposób wymieniali uwagi o tym, co się działo, niektórzy lamentowali nad tym cierpieniem, jakie zadano ich bogu, podczas gdy inni śmiali się z niego. [...] Pisarze wodzów zostali także wysłani do miasta, by nauczać nieoświecony lud wiary chrześcijańskiej i by nawrócić go z ich pogaństwa na prawdziwą wiarę. Gdy zbliżał się wieczór, wzięli się wszyscy kucharze za rąbanie posągu swymi siekierami, i porąbali go na tak małe kawałki, by można je było użyć w paleniskach. Sądzę, że Rugianie musieli się wstydzić swego pradawnego kultu, gdy widzieli boga swych ojców i dziadów, któremu mieli w zwyczaju oddawać tak wielką cześć, haniebnie rzucanego do ognia i użytego do gotowania strawy ich wrogom. Następnie spalili Duńczycy także świątynię i zbudowali w jej miejsce kościół z tego drewna, które było użyte na budowę machin oblężniczych, i zamienili oni tak narzędzia służące prowadzeniu wojny w dom pokoju, i użyli tego, co miało niszczyć ciała wrogów, w zbawienie dla ich dusz. Ponadto na dzień ten wyznaczono wydanie przez Rugian tych skarbów, które były ofiarowane i poświęcone Svantovitowi”.

W podobny sposób wcześniej, bo w latach 1067–1068, wojska biskupa Burcharda z Halberstadtu rozprawiły się z wyznawcami dawnych bogów w Radogoszczy. Przypuszcza się, że w zamierzchłej przeszłości Radogoszcz była jednym z najważniejszych ośrodków kultu na słowiańskiej mapie, dorównującym nawet Arkonie, która na znaczeniu zyskała dopiero pod koniec istnienia, po upadku Radogoszczy. Z obszernych ustępów w kronikach Thietmara i Adama z Bremy wiemy, że w grodzie tym czczono Swarożyca, nazywanego też Radogostem. Historycy ustalili, że gród ten został całkowicie zburzony w 1125 roku przez króla niemieckiego Lotara III. Do dziś nie udało się rozstrzygnąć, gdzie dokładnie znajdowała się Radogoszcz. Zdania naukowców są podzielone. Część archeologów łączy ją z Gross Raden w Meklemburgii – słowiańskim grodem odkrytym w latach 70. XX wieku. Inni uważają, że centrum kultu Radogosta leżało gdzieś w okolicach jeziora Tollensesee (jezioro Dołęże), być może na wyspie Fischerinsel (Wyspa Rybacka) bądź gdzieś w okolicy. Podczas burzenia tego grodu najeźdźcy musieli wykazać się ogromną determinacją, skoro po dziś dzień nie udało się odnaleźć dowodu, który rozstrzygnąłby spór o jego lokalizację.

Skrupulatne badanie historii polskich miast pozwala wysnuć wniosek, że w początkach chrystianizacji często dochodziło do swoistego „recyklingu świątynnego”, poprzedzonego aktami agresji i destrukcji. To znaczy, że chrześcijańskie świątynie stawiano na ruinach sanktuariów dawnych kultów, jakby przy okazji chciano wykorzystać magię tych miejsc dla pomnożenia chwały nowego boga. Metoda ta była żywo praktykowana na ziemiach polskich, co znacznie utrudnia pracę współczesnym archeologom, którzy od dawna próbują dowiedzieć się jak najwięcej o przedchrześcijańskich miejscach kultu.