Muzeum POLIN obchodzi dziesiąte urodziny

W nocy z soboty na niedzielę, podczas urodzinowej nocy filmowej, pokazany zostanie m.in. „Dybuk”, jeden z najpopularniejszych na świecie filmów w języku jidysz

Urodziny POLIN rozpoczynają się 26 września i będą trwać do 30 września. Ich program jest bardzo bogaty. Inauguruje go czwartkowe spotkanie „Oto obiekt” z udziałem historyków sztuki. Będzie to opowieść o wybranych 10 wyjątkowych przedmiotach z kolekcji Muzeum. Cała kolekcja muzeum liczy ponad 17 tys. eksponatów.

W sobotę i niedzielę POLIN zaprasza na serię autorskich oprowadzań, które pozwolą na nowo spojrzeć na wystawę „1000 lat historii Żydów polskich”. Przewodniczkom Muzeum POLIN towarzyszyć będą: pisarka Karolina Sulej, dziennikarka Hanna Rydlewska, badaczka Joanna Ostrowska, fotograf Sebastian Czarnecki i instagramerka Rita Miernik.

W nowej, otwartej w lipcu części wystawy stałej, opowiadającej o życiu żydowskim w Polsce po 1989 roku, spotykają się dzieła wybitnych twórców – Mikołaja Grynberga i Wilhelma Sasnala. Po wystawie czasowej „(po)ŻYDOWSKIE. Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata” oprowadza kuratorka Justyna Koszarska-Szulc.

Dużo atrakcji przygotowano w weekend dla najmłodszych i ich opiekunów. Bezpłatne wydarzenie są dostępne w czterech językach: polskim, ukraińskim, angielskim oraz białoruskim. - Przygotowaliśmy fontannę życzeń, warsztaty tworzenia prezentów, a także tańce. Muzyczną zabawę poprowadzi Kapela Niwińskich, a podczas warsztatów kulinarnych upieczemy razem urodzinowe ciasto – zapowiada Anna Dybała, współautorka programu dla dzieci.