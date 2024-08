Obarczanie wyżej wspomnianych żołnierzy odpowiedzialnością za mordy na ludności cywilnej ma swoje źródła w powstańczej propagandzie i londyńskich gazetach obozu niepodległościowego. Prasa AK jako pierwsza zaczęła upowszechniać informacje o przerzuceniu do stolicy i bestialskich sposobach walki ukraińskich oddziałów 14. Galicyjskiej Dywizji Ochotniczej SS oraz byłych sowieckich żołnierzy w mundurach feldgrau. Wówczas mało kto znał akronimy ROA i RONA (Rosyjska Armia Wyzwoleńcza i Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa).

„Ukraińcy i Azjaci – ochotnicy niemieckiej armii”

Od samego początku propaganda powstańcza rozpisywała się o Ukraińcach czy Kałmukach. Przykładowo pismo wydawane przez batalion AK „Zośka”, „Warszawa walczy”, już 2 sierpnia 1944 r. wspominało o „kompanii kałmyckiej” (sic!), a później o „zezowatych pomocnikach [Niemców]”. Dodatek Nadzwyczajny nr 4 „Biuletynu Informacyjnego” pisał 4 sierpnia o Ukraińcach jako „mordercach bezbronnych” oraz ich ataku na Marszałkowskiej. Biuro Propagandy i Informacji AK wydało 11 sierpnia ulotkę „Ukraińcy i Azjaci – ochotnicy niemieckiej armii”, którą przedrukował 12 dni później „Warszawski Głos Narodowy”.

Podobnie śródmiejskie pismo „Barykada”, redagowane przez przyszłego autora monografii o powstaniu Adama Borkiewicza, upowszechniało informację o „80 żołnierzach A.K. przeciw 800 »kałmukom«”. Autor napisał, że „4. VIII od strony pola Mokotowskiego zbliżają się do nas tyralierą »kałmucy«. Naokoło palą się już domy. Wróg liczy około 800 ludzi”. Artykuł odnosił się do walk na Ochocie, w które był zaangażowany pułk zbiorczy RONA. Jednak wcześniejsze „rewelacje” przebił „Biuletyn Informacyjny” nr 58 z 20 sierpnia 1944 r., który uznał Ukraińców „najdzikszym narzędziem nieprzyjacielskiego terroru w Warszawie […] Podobno sprowadzono do Warszawy oddziały osławionej dywizji SS »Hałyczyna«. […] między swym narodem, a narodem polskim wykopali nową przepaść, która dziś wydaje się przepaścią nieprzebytą z nienawiści i krwi”.

Niestety podobne stereotypy utrzymywały się również na uchodźstwie, gdzie to Ukraińcy mieli stanowić większość strzelających z dachów do Polaków. Była to pierwsza wzmianka na ich temat w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” nr 195, wydanym 18 sierpnia 1944 r. w Londynie. „Okazało się, że znaczna liczba spośród tych strzelców, których udało się nam schwytać, to Ukraińcy. Uzbrojeni są oni przeważnie w ręczny karabin maszynowy i posiadają duży zapas amunicji [sic!]”. Tu należy podkreślić, że w opisany sposób Niemcy nie wykorzystywali tego typu zespołowej broni strzeleckiej, którym były wówczas erkaemy MG 34 i MG 42 oraz zdobyczne sowieckie DP wz. 27. Praktykowali też dwuosobową obsługę erkaemu przez celowniczego i amunicyjnego, wspierających swoich kolegów na bezpośrednim przedpolu.