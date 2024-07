Ratowali Żydów i zostali zamordowani przez Niemców. Poszukuje ich IPN

Jak zginęła rodzina Pochwatków

W poszukiwania zamordowanych był zaangażowany Ignacy Roman Rudolf, który stara się od dawna o upamiętnienie tej rodziny. W marcu 2021 r. w parafii w Józefowie nad Wisłą przy jego współudziale została poświęcona i wmurowana tablica upamiętniająca rodzinę Pochwatków.

„5 stycznia 1943 r. w Kolczynie, Niemcy rozstrzelali czteroosobową rodzinę Pochwatków. Przyjechali z okolic Wilna i osiedlili się w domu babci pana Ignacego Rudolfa, która ich dobrze znała. Rodzina zamieszkała w domku nad rzeką Wrzelowianką. Pan Józef Pochwatka zaprzyjaźnił się z Żydem z Kazimierza Dolnego, który dzierżawił sad jabłoniowy od babci pana Ignacego. Gdy rozpoczęła się masowa wywózka Żydów, zwrócił się o pomoc do pana Józefa. Pan Józefów zgodził się i udzielił schronienia 11 osobom. Były to dwie rodziny żydowskie: z Kazimierza Dolnego i Puław. Część z nich ukrywała się na strychu domu Pochwatków. Reszta w dwóch ziemiankach, które znajdowały się nieopodal domu” – czytamy na stronie internetowej parafii.

Z relacji tej wynika, że udawało się utrzymywać to w tajemnicy, ale mieszkańców Kolczyna zdziwił fakt, że Józef Pochwatka kupuje po kilka bochenków chleba i ma na to pieniądze, ktoś go wydał Niemcom stacjonującym w Opolu Lubelskim. „Dziesięciu Niemców okrążyło dom Pochwatków, ale nic nie znaleźli, bo Żydom udało się uciec do pobliskiego lasu. Pochwatkowie nie wydali Żydów i dzięki temu rodziny żydowskie przeżyły” - czytamy na stronie internetowej parafii w Józefowie nad Wisłą.

Jednak cała rodzina została zamordowana. „Najpierw w sposób bestialski został zatłuczony pan Józef a potem zostały rozstrzelane żona Bronisława i córki Janina i Krystyna. Janina była w ciąży i to ją próbował uratować ówczesny komendant policji w Józefowie - Chełkowski. Kazał jej pójść po wodę do strumienia, ale Janina nie skorzystała z szansy ucieczki, wróciła do rodziny i podzieliła ich los”.