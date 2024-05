Uniwersał Połaniecki – amerykański sen o wolności

Wobec słabości armii polskiej liczącej niewiele ponad 30 tys. żołnierzy i około 170 dział w ocenie Tadeusza Kościuszki szansę na sukces prognozowała jedynie masowa mobilizacja wszystkich warstw społecznych na wzór wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wprowadza więc jej rozbudowę poprzez powołanie pospolitego ruszenia, utworzenie milicji i jednostek municypalnych złożonych z mieszczan. O skuteczności tego rodzaju wojsk przekonał się w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pomimo ich pozornej słabości przy zastosowaniu odpowiedniej taktyki i użyciu ich razem z regularnym wojskiem przynosiło to pozytywne efekty. Szacunkowe obliczenia wskazują, że w okresie insurekcji przez szeregi wojska polskiego przeszło ponad 150 tys. żołnierzy.

Zgaszony bagnetami rosyjsko-pruskimi polski ogień wolności był nie tylko przykładem ogromnego wysiłku militarnego, który – niestety, pomimo początkowych sukcesów i dużego poparcia społecznego zwłaszcza chłopów i mieszczan – nie doprowadził do obrony niepodległości.

Z innych „amerykańskich” doświadczeń wykorzystanych przez Kościuszkę w okresie powstania był sposób ufortyfikowania Warszawy. Naczelnik zrezygnował z ciągłej linii wałów na rzecz zbudowania silnych punktów oporu odległych od siebie w ten sposób, że zapewniały sobie wzajemnie osłonę artyleryjską. Zbudowany system fortyfikacji ze skoncentrowanym ogniem artylerii oraz umiejętne wykorzystanie regularnych jednostek i formacji municypalnych zapewniło przez okres od lipca do końca sierpnia 1794 r. skuteczną obronę Warszawy przed atakami ze strony połączonych sił prusko-rosyjskich.

Kościuszko w inny sposób prowadził działania zbrojne. Wykorzystywał nowatorskie amerykańskie doświadczenia, a fortyfikacje polowe i artyleria kompensowały słabość liczebną powstańców. Wzniecał powstania na tyłach nieprzyjaciela, aby zmieniać sytuację, czego przykładem są powstania w Warszawie i Wielkopolsce.

Prawa obywatelskie według Kościuszki

Tadeusz Kościuszko był człowiekiem niezwykłej tolerancji, który zabiegał o wolność i równość dla wszystkich. Uważał, że każdy jest równy, pomimo różnic spowodowanych przez posiadany majątek czy dostęp do edukacji. Nie tylko walczył o prawa czarnych niewolników w USA oraz chłopów w Polsce. Był także zwolennikiem równouprawnienia kobiet i nadania im praw politycznych, brał w obronę również Żydów, którzy na jego wezwanie również walczyli oddziałach armii insurekcyjnej. W niektórych jednostkach bojowych stanowili nawet kilkadziesiąt procent insurgentów. Zdawał sobie sprawę z konieczności kontynuowania reformy państwa zapoczątkowanej Konstytucją 3 maja, połączonej także z reformą ówczesnej armii; łącznikiem pomiędzy tymi kwestiami była sprawa rozszerzenia praw i wolności obywatelskich dla chłopów.

W Konstytucji 3 maja ich prawa określono w Artykule IV pt. „Chłopi włościanie” oraz Artykule XI pt. „Siła zbrojna narodowa”. Pierwszy z wymienionych artykułów odwoływał się do ludności rolniczej jako najliczniejszej, a zarazem „najdzielniejszej w kraju siły”. Chłopom umożliwiono zawieranie umów z właścicielami dóbr, które musiały być dotrzymywane przez obie ze stron. Prawnie objęto ich „opieką rządu krajowego”, co w razie sporu lub nieprzestrzegania umów przez wspomnianego właściciela pozwalało na odwołanie się do sądu. Z kolei tym, którzy dopiero przybywali lub powracali z emigracji zapewniono wolność, także osobistą. W Konstytucji nie zniesiono poddaństwa i pańszczyzny. Nadanie ludności wiejskiej większych praw byłoby szkodą dla szlachty, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym. W Artykule XI Konstytucji, poruszającym sprawy wojska i obrony granic, przyjęto, że „wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”. Chłopi zostali uznani za pełnoprawnych obywateli, którzy w przypadku zagrożenia zobowiązani byli do obrony państwa, jak również sami na nią zasługiwali.