Ponad 100 lat ewolucji polskiej szachownicy lotniczej

W późniejszych latach polska szachownica lotnicza podlegała pewnym zmianom. I tak w 1921 roku wprowadzono obwódki w odmiennych kolorach od koloru pól szachownicy. W tym kształcie szachownica na samolotach funkcjonowała aż do 1993 roku, kiedy to, dostosowując ją do zasad heraldycznych, zmieniono kolejność pól na szachownicy (w praktyce było to równoważne odwróceniu jej o 90 stopni).

Pomysłodawca polskiej szachownicy lotniczej, Stefan Stanisław Stec, 11 maja 1921 roku zginął w katastrofie lotniczej na lotnisku mokotowskim w Warszawie, mając zaledwie 32 lata.

Od tej pory znakiem wojskowych statków powietrznych jest biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona na cztery równe pola ze skrajami o naprzemiennych barwach. Stosunek szerokości skraju do długości krawędzi pola szachownicy lotniczej wynosi 1:5.

Obecnie, w związku z zakupem samolotów F-35, szachownicę czeka kolejna zmiana, polegająca na wprowadzeniu jej wariantu o obniżonej widzialności (tzw. low visibility), składającego się z odcieni szarości wprowadzonych w miejsce barw białej i czerwonej.

Kim był pilot, który wymyślił polską szachownicę lotniczą

Sam pomysłodawca polskiej szachownicy lotniczej, Stefan Stanisław Stec, urodził się 25 listopada 1889 roku we Lwowie. Tam zdobył tytuł inżyniera na Politechnice Lwowskiej. W czasie pierwszej wojny światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej, początkowo służąc w wojskach lądowych. W 1915 roku przeszedł do lotnictwa, zaczynając od ukończenia szkoły obserwatorów lotniczych. Jako obserwator na samolotach rozpoznawczych służył do lutego 1918 roku, kiedy to rozpoczął kursy pilotażu, w tym myśliwskiego, po których został pilotem myśliwca Albatros D.III. W tym okresie zestrzelił trzy samoloty i dwa balony.