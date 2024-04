2 kwietnia mija 19. rocznica śmierci Jana Pawła II

Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym. Jako pierwszy biskup Rzymu odwiedzał świątynie innych wyznań. Przyczynił się też do upadku komunizmu bez rozlewu krwi. Papież przebaczył i spotkał się w więzieniu z zamachowcem, który do niego strzelał - Mehmetem Ali Ağcą.



Jan Paweł II - najważniejsze momenty życia PAP

Jan Paweł II — pierwszy od ponad 450 lat papież, który nie był Włochem

Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 r. Przyjął imię Jan Paweł II.

Jan Paweł II był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem oraz najmłodszym z papieży od półtora wieku — w momencie wyboru na Stolicę Piotrową miał 58 lat. Co ciekawe Włochem nie był też żaden z następców Jana Pawła II — ani papież Benedykt XVI (Niemiec) ani papież Franciszek (Argentyńczyk).



Podczas inauguracji pontyfikatu powiedział słynne zdanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! (...) otwórzcie granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoje".