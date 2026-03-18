„Dzieci nad wodą” odnalezione po latach w katowickim mieszkaniu
O odzyskaniu obrazu poinformowała śląska policja w specjalnym komunikacie opublikowanym 18 marca na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” został utracony w 1944 r. z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie. Jego odzyskanie było możliwe w wyniku działań operacyjnych prowadzonych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Krakowie. W trakcie czynności ustalono, że w jednym z katowickich mieszkań może znajdować się wspomniane dzieło. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie w sprawie paserstwa.
Poszukiwany obraz policjanci odnaleźli i zabezpieczyli na terenie Katowic w grudniu 2025 r. W czynnościach brali też udział eksperci z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Byli oni odpowiedzialni za pomoc w identyfikacji obrazu, a także za sporządzenie szczegółowego opisu jego stanu i wykonanie dokumentacji fotograficznej.
„Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz, wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia ani okoliczności, w jakich dzieło znalazło się w posiadaniu jego rodziny” – informuje śląska policja w komunikacie.
Oryginalność obrazu Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” potwierdził biegły z zakresu historii sztuki. Wartość dzieła oszacowano na około 25 tys. zł. Obraz po zakończeniu działań policji został odpowiednio zabezpieczony, a następnie przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego w Katowicach.
„Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ma na celu wyjaśnienie okoliczności odnalezienia obrazu na terenie Katowic. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe. Śledczy rozstrzygną również o dalszym losie zabezpieczonego dzieła” – kończy swój komunikat śląska policja.
Artysta malarz Feliks Michał Wygrzywalski urodził się 20 listopada 1875 r. w Przemyślu, a zmarł 5 września 1944 r. w Rzeszowie. W latach 1893–1898, dzięki stypendium Fundacji im. Malinowskiego, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a później na Académie Julian w Paryżu i we Włoszech.
Duży wpływ na twórczość artysty miał Rzym, w którym mieszkał przez pewien czas. „Obiektem szczególnej fascynacji malarza było morze, ciepłe i malownicze, które w różnych wariacjach pojawia się na jego płótnach, zarówno jako tło dla scen mitologicznych i rodzajowych, ale też samodzielny temat” – czytamy na stronie internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ważna była także podróż do Egiptu i na Pustynię Libijską: „Oczarowała go egzotyka Orientu, co znalazło dobitny wyraz w jego malarstwie. Zaczął malować sceny haremowe, scenki rodzajowe z egipskiej ulicy, jego obrazy zaludniły się sprzedawcami i naprawiaczami dywanów, modlącymi się Arabami i Beduinami”.
Feliks Michał Wygrzywalski znaczną część swojego życia spędził we Lwowie, gdzie zajmował się nie tylko malarstwem sztalugowym, lecz także m.in. dekoracyjnym malarstwem ściennym i grafiką.
Do najważniejszych indywidualnych wystaw artysty należały wystawy, które odbyły się w 1932 r. we Lwowie oraz w 1935 r. w Krakowie.
Prace Feliksa Michała Wygrzywalskiego znajdują się obecnie między innymi w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.
