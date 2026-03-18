Odnaleziony obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” wart ok. 25 tys. zł

„Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz, wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia ani okoliczności, w jakich dzieło znalazło się w posiadaniu jego rodziny” – informuje śląska policja w komunikacie.

Oryginalność obrazu Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” potwierdził biegły z zakresu historii sztuki. Wartość dzieła oszacowano na około 25 tys. zł. Obraz po zakończeniu działań policji został odpowiednio zabezpieczony, a następnie przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

„Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ma na celu wyjaśnienie okoliczności odnalezienia obrazu na terenie Katowic. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe. Śledczy rozstrzygną również o dalszym losie zabezpieczonego dzieła” – kończy swój komunikat śląska policja.

Kim był Feliks Michał Wygrzywalski?

Artysta malarz Feliks Michał Wygrzywalski urodził się 20 listopada 1875 r. w Przemyślu, a zmarł 5 września 1944 r. w Rzeszowie. W latach 1893–1898, dzięki stypendium Fundacji im. Malinowskiego, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a później na Académie Julian w Paryżu i we Włoszech.

Duży wpływ na twórczość artysty miał Rzym, w którym mieszkał przez pewien czas. „Obiektem szczególnej fascynacji malarza było morze, ciepłe i malownicze, które w różnych wariacjach pojawia się na jego płótnach, zarówno jako tło dla scen mitologicznych i rodzajowych, ale też samodzielny temat” – czytamy na stronie internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ważna była także podróż do Egiptu i na Pustynię Libijską: „Oczarowała go egzotyka Orientu, co znalazło dobitny wyraz w jego malarstwie. Zaczął malować sceny haremowe, scenki rodzajowe z egipskiej ulicy, jego obrazy zaludniły się sprzedawcami i naprawiaczami dywanów, modlącymi się Arabami i Beduinami”.