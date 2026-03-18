Reklama

Policja odzyskała obraz zaginiony w 1944 r. Był w rejestrze dzieł utraconych

Obraz autorstwa Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą”, utracony w czasie II wojny światowej, został odzyskany przez katowickich policjantów. Praca od lat znajdowała się w rejestrze dzieł utraconych, który prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja: 18.03.2026 14:46

„Dzieci nad wodą” odnalezione po latach w katowickim mieszkaniu

Foto: śląska policja

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania operacyjne doprowadziły do odzyskania obrazu zaginionego w 1944 roku?
  • Jakie instytucje współpracowały przy identyfikacji i zabezpieczeniu odzyskanego dzieła?
  • Jaka jest szacunkowa wartość odzyskanego dzieła sztuki?
  • Kim był autor odnalezionego obrazu i jakie były kluczowe aspekty jego twórczości?

O odzyskaniu obrazu poinformowała śląska policja w specjalnym komunikacie opublikowanym 18 marca na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Policja odzyskała obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą”

Obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” został utracony w 1944 r. z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie. Jego odzyskanie było możliwe w wyniku działań operacyjnych prowadzonych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Krakowie. W trakcie czynności ustalono, że w jednym z katowickich mieszkań może znajdować się wspomniane dzieło. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie w sprawie paserstwa.

Poszukiwany obraz policjanci odnaleźli i zabezpieczyli na terenie Katowic w grudniu 2025 r. W czynnościach brali też udział eksperci z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Byli oni odpowiedzialni za pomoc w identyfikacji obrazu, a także za sporządzenie szczegółowego opisu jego stanu i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Reklama
Reklama

Odnaleziony obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” wart ok. 25 tys. zł

„Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz, wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia ani okoliczności, w jakich dzieło znalazło się w posiadaniu jego rodziny” – informuje śląska policja w komunikacie.

Oryginalność obrazu Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą” potwierdził biegły z zakresu historii sztuki. Wartość dzieła oszacowano na około 25 tys. zł. Obraz po zakończeniu działań policji został odpowiednio zabezpieczony, a następnie przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

„Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ma na celu wyjaśnienie okoliczności odnalezienia obrazu na terenie Katowic. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe. Śledczy rozstrzygną również o dalszym losie zabezpieczonego dzieła” – kończy swój komunikat śląska policja.

Czytaj więcej

Pierre-Auguste Renoir „Pejzaż z rzeką”, 1910 r. będzie najważniejszym elementem wystawy „Sztuka da
Sztuka
Do Warszawy przyjechał obraz Renoira. Przekrojowa wystawa zbudowana wokół jednego dzieła

Kim był Feliks Michał Wygrzywalski?

Artysta malarz Feliks Michał Wygrzywalski urodził się 20 listopada 1875 r. w Przemyślu, a zmarł 5 września 1944 r. w Rzeszowie. W latach 1893–1898, dzięki stypendium Fundacji im. Malinowskiego, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a później na Académie Julian w Paryżu i we Włoszech.

Duży wpływ na twórczość artysty miał Rzym, w którym mieszkał przez pewien czas. „Obiektem szczególnej fascynacji malarza było morze, ciepłe i malownicze, które w różnych wariacjach pojawia się na jego płótnach, zarówno jako tło dla scen mitologicznych i rodzajowych, ale też samodzielny temat” – czytamy na stronie internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ważna była także podróż do Egiptu i na Pustynię Libijską: „Oczarowała go egzotyka Orientu, co znalazło dobitny wyraz w jego malarstwie. Zaczął malować sceny haremowe, scenki rodzajowe z egipskiej ulicy, jego obrazy zaludniły się sprzedawcami i naprawiaczami dywanów, modlącymi się Arabami i Beduinami”.

Reklama
Reklama

Feliks Michał Wygrzywalski znaczną część swojego życia spędził we Lwowie, gdzie zajmował się nie tylko malarstwem sztalugowym, lecz także m.in. dekoracyjnym malarstwem ściennym i grafiką.

Do najważniejszych indywidualnych wystaw artysty należały wystawy, które odbyły się w 1932 r. we Lwowie oraz w 1935 r. w Krakowie.

Prace Feliksa Michała Wygrzywalskiego znajdują się obecnie między innymi w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Czytaj więcej

Autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 opowiedział o swojej pracy / zdjęcie ilustracyjne
Malarstwo
Filip Łoziński, autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 o sukcesie i intuicji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Agentka, której ufał Canaris. Niezwykła historia Haliny Szymańskiej
Historia
Agentka, której ufał Canaris. Niezwykła historia Haliny Szymańskiej
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Skafandry, które zmieniły świat. Nowy skarb trafił do polskiego muzeum
Historia
Skafandry, które zmieniły świat. Nowy skarb trafił do polskiego muzeum
Obchody 80. rocznicy niemieckiej zbrodni w Lesie Szpęgawskim. W 2019 r. odsłonięto pomnik upamiętnia
Historia
Ministerstwo kultury nie chce kolejnego muzeum o zbrodni pomorskiej
Artefakty z Auschwitz znów na aukcji w Niemczech. Polski rząd tym razem nie reaguje
Historia
Artefakty z Auschwitz znów na aukcji w Niemczech. Polski rząd tym razem nie reaguje
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama