Wizualizacja Miejsca Pamięci w Gusen w Austrii
Władze Austrii rozpisały międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy na rozbudowę i przebudowę Miejsca Pamięci Gusen. Jury wybrało projekt wiedeńskiego biura architektonicznego Guerkraft Architekten, we współpracy z Kieran Fraser Landscape Design i artystą Peterem Sandbichlerem.
W tym roku powinna powstać koncepcja kuratorska wystawy. – Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na 2027 r. – poinformowała nas w czasie prezentacji projektu w Warszawie Barbara Glück, dyrektor Miejsca Pamięci Mauthausen. Prace mogą potrwać mniej więcej do przełomu 2029 i 2030 r. Rząd Austrii zapewnił finansowanie realizacji tego projektu w specjalnej ustawie. Dotychczas na ten cel zostało przeznaczonych 22 mln euro.
Brama obozowa KL Gusen w czasie wojny
Projekt będzie realizowany na działkach, które władze Austrii wykupiły od mieszkańców w latach 2021/22. Zaraz po wojnie ślady po obozie były stopniowo zacierane, a ziemia sprzedawana. Widząc to, co się dzieje, byli więźniowie obozu wykupili z własnych zbiórek działkę, aby zachować miejsce, gdzie znajdowało się krematorium.
Projekt upamiętnienia będzie zlokalizowany na trzech oddzielnych działkach, które jednak będą połączone ścieżką pamięci. Połączy ona pozostałości archeologiczne i architektoniczne dawnego obozu, tworząc swoisty „krajobraz pamięci”. Znajdzie się tam też „pokój ciszy” – miejsce refleksji i skupienia, będące otwartą formą rzeźbiarską, która będzie łączyć odwiedzających z otaczającą przyrodą i będzie zmieniała się w czasie kolejnych pór roku. Artysta Peter Sandbichler wykorzystał motyw podkładów kolejowych z dawnej kolei wąskotorowej, aby wizualnie połączyć poszczególne miejsca pamięci. Zagospodarowany będzie także układ kompleksu tuneli Bergkristall w miejscowości St. Georgen, gdzie więźniowie tworzyli elementy samolotów odrzutowych Messerschmitt. Zostanie tam odtworzony na ziemi system ścieżek, które musieli pokonać pracownicy przymusowi.
„Projekt ten z jednej strony definiuje Gusen jako samodzielne miejsce pamięci, a z drugiej strony, tworzy wyraźne odniesienia architektoniczne do innych miejsc pamięci” - piszą autorzy. – Ten projekt osiągnął coś, co wcześniej było niemal niewyobrażalne – tłumaczy Barbara Glück. – Konsensus wśród osób, które na różne sposoby angażują się w sprawy byłego obozu koncentracyjnego Gusen. Dzięki realizacji tych planów były obóz będzie teraz szeroko widoczny w okolicy, a Miejsce Pamięci Gusen stanie się miejscem wspólnej pamięci i refleksji – mówi.
Obecni w czasie prezentacji projektu w Warszawie bliscy ofiar pokazywali, że powinny zostać pokazane nie tylko zachowane artefakty, ale też historie poszczególnych więźniów. Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP zwrócił uwagę, że w miejscu tym powinno być m.in. centrum dokumentacyjne i prowadzone badania, które mają pokazać tożsamość i strukturę narodową więźniów, a także zostać utworzona międzynarodowa rada ekspercka. Christian Dürr, który pracuje nad szczegółową koncepcją wystawy, powiedział że trwają badania, które mają pokazać także sprawców popełnionych tam zbrodni.
Ambasador Republiki Austrii w Warszawie dr Hannes Schreiber podkreślił, że Gusen było miejscem okrutnym. – Pamięć o tym musi być nieustannie odnawiana – stwierdził. Przypomniał, że rząd Austrii „jest odpowiedzialny teraz i w przyszłości” za to miejsce.
O zagospodarowanie terenu, który po wojnie stał się własnością prywatną i stopniowo zacierane były ślady obozu, od co najmniej 2016 r. naciskały polskie władze. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Wielokrotnie z Austriakami rozmawiali przedstawiciele ministerstwa kultury i MSZ: m.in. ówczesny wicepremier Piotr Gliński (PiS) z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem w 2019 r., oraz wiceministrowie Magdalena Gawin i Jarosław Sellin. Już w 2016 r. austriacki parlament, w ustawie o ustanowieniu federalnego urzędu Miejsce Pamięci KL Mauthausen, rozszerzył „odpowiedzialność polityczną i finansową Austrii o KL Gusen” oraz o ok. 50 wymienionych z nazwy podobozów. Następnie teren po KL Gusen został wpisany do rejestru zabytków.
Austriacy wykupili teren wokół wejścia do systemu tuneli Bergkristall, miejsce, gdzie są dwa baraki administracji SS, kruszarka kamieni i część placu apelowego. Fiaskiem zakończyły się negocjacje związane z wykupieniem budynku dawnej willi komendanta (to brama wjazdowa do obozu, która została przebudowana na luksusową willę) oraz baraki więźniów.
Zapytaliśmy o to, czy w planach jest budowa Europejskiego Centrum Edukacyjnego dla spotkań młodzieży. Taką koncepcję przygotowała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie we współpracy z członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Markiem Zającem. - Chciałabym, aby miejsce spotkań młodzieży stało się częścią projektu – odpowiedziała „Rzeczpospolitej” Barbara Glück.
KL Gusen funkcjonował od 25 maja 1940 do 5 maja 1945 r. W tym okresie do Gusen skierowano ponad 72 tys. więźniów. Było to jedno z najważniejszych ogniw systemu obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, w którym osadzono 34 tys. polskich więźniów – głównie przedstawicieli inteligencji, z których życie straciło 27 tys. Obóz obsługiwał kamieniołomy w Gusen i Kastenhofen, które eksploatowane były przez należące do SS przedsiębiorstwo Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt).
Ostatnim żyjącym więźniem obozu w Gusen jest Stanisław Zalewski, który urodził się 1 października 1925 r. Do momentu osiągnięcia „setki” był on prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. – Teraz skoncentrowałem się na upamiętnieniu pamięci o Gusen i tego, co to znaczy być człowiekiem, bowiem „człowiek dla drugiego człowieka powinien być człowiekiem” – mówi.
Stanisław Zalewski. Zdjęcie wykonane w tunelu dawnego obozu w Gusen w 2016 r.
Na początku lat 30. XX wieku jego rodzina przeniosła się do Warszawy, zamieszkali na Pradze. W chwili wybuchu II wojny światowej miał 14 lat.
– Wstąpiliśmy z kolegami do oddziału ZWZ/AK na terenie Pragi. Braliśmy udział w akcjach małego sabotażu. Malowaliśmy napisy „Pawiak pomścimy” i znak Polski Walczącej – wspomina. W czasie jednej z takich akcji został złapany przez Niemców. – Zostałem uwięziony 13 września 1943 r. i przewieziony do siedziby Gestapo w alei Szucha, następnie na Pawiak – opowiada. Następnie trafił do Auschwitz, a w listopadzie 1943 r. do Mauthausen, gdzie miał numer 4491.
W Gusen pracował w kamieniołomie i w fabryce zbrojeniowej Messerschmitta przy produkcji elementów pierwszego samolotu odrzutowego. Mówi, że produkcja odbywała się do 2 maja 1945 r.
5 maja 1945 r. obóz wyzwoliła armia amerykańska. – Potem byłem w armii amerykańskiej, służyłem w Norymberdze, jako szef parku samochodowego – wspomina. Po demobilizacji nie chciał jechać do USA i wrócił do kraju.
– Wędrówka ta trwała 78 dni – mówi. Jego matka zginęła w czasie powstania warszawskiego. Po powrocie do kraju studiował w Szkole Inżynierskiej w Warszawie, później pracował jako inżynier. Był ekspertem w dziedzinie motoryzacji.
