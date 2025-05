Paweł Łepkowski: Spór o naturę Jezusa

Za kogo więc Ariusz uważał Jezusa? Za wielkiego myśliciela? W świecie kultury greckiej i rzymskiej jego pełne symboli i alegorii, wypełnione przypowieściami nauczanie skierowane głównie do prostych mieszkańców Judei i Galilei, nie budziło powszechnego podziwu intelektualnego.

Ojcowie Kościoła musieli zatem jakoś dowieść boskiej natury Jezusa na bazie interpretacji skrypturystycznego kanonu przewodniego ksiąg kanonicznych Starego i Nowego Testamentu. Świadomie pomijam w tym felietonie spory dotyczące zagadnień dyscypliny i praktyki liturgicznej, w tym ustalenia daty obchodów Wielkanocy. Najważniejsze zdawały się bowiem zagadnienia trynitarne i chrystologiczne, w tym podstawowa sprawa związku Boga Ojca z Chrystusem – Synem Bożym, a żeby go sformułować doktrynalnie, Kościół musiał zapożyczać terminy z filozofii greckiej. Stąd tak wiele paraleli do opisywanych w mitologii klasycznej herosów i półbogów zrodzonych ze związku bogów i kobiet. Przedstawienie Jezusa jako istoty półboskiej i półludzkiej, porównywalnej do Herkulesa, zdawało się łatwiejsze do zrozumienia dla ludzi z kręgu cywilizacji helleńskiej. Stąd też chrystologia zaczęła z tym czasie systematycznie przesiąkać elementami herakleologii, co oznaczało dalekie odejście od ewangelicznych korzeni. Zaniepokojonym skalą sporu ojcom soborowym z pomocą przyszła doktryna filozoficzna greckiego Żyda Filona z Aleksandrii, który, próbując syntezy tradycji judaistycznej i hellenistycznej, stworzył unikalne pojęcie Logosu – rozumu, siły i woli Boga – kreującego świat. Biskupi odrzucili krytykę Orygenesa z Aleksandrii, który kilkadziesiąt lat wcześniej uznał, że Logos, który wciela się w człowieka, aby uporządkować świat ludzi, aniołów i demonów, nie tłumaczy jego natury. Uczestnicy soboru nicejskiego I ostatecznie uznali jako fundamentalną doktrynę wiary chrześcijańskiej, że Jezus Chrystus jest współistotnym (homoousios) swojemu Ojcu, jest On bowiem takim samym bytem (ousia) i tym, czym jest (to ti en einai) Bóg.