Metro, czyli dzieje rozwoju komunikacji miejskiej Część II

Pod koniec lat 30. XX w. dokonano rewolucyjnej zmiany wyposażenia wnętrz wagonów metra. Wcześniej miały liczne siedzenia – podobnie jak wagony kolejowe. Ale to, co było niezbędne przy długich przejazdach koleją między miastami, nie zdawało egzaminu podczas kilkuminutowych przejazdów między stacjami metra. Ławki przeszkadzały. Konstruktorzy wagonów Underground założyli więc, że regułą przy korzystaniu z metra będzie jazda na stojąco, przy zachowaniu ławek wyłącznie pod ścianami wagonów. Ale żeby pasażerowie nie przewracali się, gdy pociąg przyspiesza, hamuje czy zakręca, wprowadzono przyczepione do sufitu uchwyty, których mogli się trzymać jadący na stojąco. Niby małe udogodnienie, a jest stosowane z powodzeniem do dziś!

Uproszczony plan sieci metra

Underground londyński oferuje obecnie pasażerom 11 linii o łącznej długości 402 km, a stacji jest 272. W latach 30 XX w. jeszcze tak rozbudowana ta sieć kolei nie była, ale planując podróż z jakiegoś jednego miejsca do drugiego, trzeba było brać pod uwagę to, którędy przebiegają poszczególne tunele i na których stacjach trzeba wsiadać do pociągu, gdzie się przesiadać, a także – gdzie wyjść. Konieczny był plan sieci metra. Sposób rysowania tych planów wymyślił Harry Beck, tworząc w 1933 r. mapę tras metra londyńskiego.

Sposób ten polega na trzech uproszczeniach. Po pierwsze, w odróżnieniu od planu ulic miasta, gdzie biegną one w dowolnych kierunkach i łączą się dokładnie tak, jak na powierzchni ziemi, kierunek przebiegu linii metra markuje się tylko zgrubnie, używając wyłącznie podstawowych kierunków: pionu i poziomu, niekiedy tylko uzupełnionych odcinkami przebiegającymi wzdłuż przekątnych. Jest to uzasadnione, bo jadąc metrem, nie kierujemy nim – jedziemy tam, gdzie prowadzą tunele i tory.

Po drugie, przy tworzeniu planu metra Beck zignorował też odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami, rozmieszczając markujące je kropki na poszczególnych liniach w jednakowych odstępach (no, chyba że ze względów graficznych jakiś odcinek trzeba było narysować jako dłuższy albo krótszy, żeby potem dobrze rozrysować schemat stacji przesiadkowej). To też jest uzasadnione. Mniejsza czy większa odległość w metrze oznacza tylko to, że dojedziemy o minutę wcześniej albo później. Co innego, gdy idziemy na piechotę!

Po trzecie, Beck zastosował kolory dla poszczególnych linii metra. Przedtem stosowano numery albo nazwy linii, ale obecnie – poszukując w labiryncie podziemnych korytarzy właściwego peronu – korzystamy głównie z barw. Mapy Becka są w użyciu na całym świecie do dziś – bo są wygodne. A dlaczego? Bo są celowo niedokładne!

Metro w kontynentalnej Europie

Wspominałem w poprzednim artykule, że najstarszym metrem na kontynencie europejskim było metro w Budapeszcie oddane do użytku 2 maja 1896 r. w związku z obchodami 1000-lecia Węgier. Pisałem tam też, że Paryż zyskał kolej podziemną 19 lipca 1900 r. i przyczynił się do przyjęcia na całym świecie nazwy „metro”. Nie obyło się jednak bez tragedii. Wagony paryskiego metra miały złe podwozia, co spowodowało, że jeden ze składów zapalił się na stacji Couronnes, co spowodowało śmierć 84 pasażerów. Mimo tego tragicznego wypadku metro się w Paryżu przyjęło, dlatego budowę następnej linii rozpoczęto już 31 stycznia 1904 r. Niestety, budowa przedłużyła się w stosunku do pierwotnych planów ze względu na powódź, która nawiedziła miasto w styczniu 1910 r. (wylała Sekwana). Drugą linię oddano do użytku dopiero 4 listopada 1910 r.