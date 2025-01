Pamięć o zbrodniach w Auschwitz-Birkenau. Prokuratura zamknęła dwa istotne wątki

Prokurator ustalił m.in. listę zbrodniarzy z tego obozu. Liczy ona ponad 9 tys. nazwisk wartowników, funkcjonariuszy SS, urzędników, sanitariuszek. Tylko ok. 770 osób z załogi obozu zostało po wojnie skazanych. Zdaniem Roberta Janickiego zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że „zabójstwa i powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu więźniów w związku z poddaniem ich eksperymentom medycznym stanowił zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości”.

Obchody wyzwolenia Auschwitz i pamięci ofiar Holokaustu

27 stycznia 2025 r. w rocznicę wyzwolenia obozu obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Główne obchody odbędą się o godzinie 16.00 w namiocie, który stanął nad bramą do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Jednym z symboli obchodów będzie wagon towarowy, który od 2009 r. stoi na środku rampy, w miejscu, w którym lekarze SS przeprowadzali selekcje deportowanych Żydów, kierując część z nich do komór gazowych. Wagon pochodzi z Niemiec. Jest on poświęcony pamięci ok. 420 tys. Żydów z Węgier, którzy od maja do lipca 1944 r. zostali wywiezieni do Auschwitz. Jego konserwacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Franka Lowy, którego ojciec, Hugo, zginął w tym obozie.

Czytaj więcej Historia Zbrodnie Auschwitz obciążają niemieckie elity W marszach śmierci, które w styczniu 1945 r. wyruszyły z KL Auschwitz-Birkenau, zginęło od 9 tys. do 15 tys. więźniów – ustalił pion śledczy IPN.

W obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu weźmie udział kilkadziesiąt ocalałych z obozu oraz przedstawiciele wielu państw i organizacji międzynarodowych. W grupie tej są prezydenci, koronowane głowy, premierzy. Polskę będzie reprezentował prezydent RP Andrzej Duda, a Izrael – minister edukacji Yoav Kisch.