Zbrodnie Auschwitz obciążają niemieckie elity

Ostatni wniosek dotyczył Oskara Gröninga, podoficera SS, pełniącego służbę w KL Auschwitz w latach 1942–1944, którego obowiązki polegały na pilnowaniu bagażu więźniów pozostawionego na rampie kolejowej, a następnie sortowaniu pieniędzy odebranych więźniom, księgowaniu ich i przechowywaniu w sejfie. Pieniądze były dostarczane do Głównego Urzędu Administracji Gospodarczej SS albo do Banku Rzeszy. Materiały przekazane niemieckiej prokuraturze dały podstawę do skierowania aktu oskarżenia przeciwko Gröningowi i do skazania go 15 lipca 2015 r. przez Sąd Krajowy w Lüneburgu na karę czterech lat pozbawienia wolności.

W kompleksie Auschwitz, który obejmował 40 podobozów, Niemcy zamordowali ponad 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich.