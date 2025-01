Mecenas został skierowany do pracy w kamieniołomie. W spisanych po wojnie wspomnieniach napisał : „Na pytanie blokowego, skąd ja biorę siły, odpowiedziałem – ja mam mięśnie słabe, ale mojego ducha nikt nie zdoła pokonać”. Dalej zaś dodał: „Żyłem dla tych, dla których chciałem żyć i przeżyć”.

– W połowie października 1942 roku został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Neuengamme, tam otrzymał numer 11207. Został przydzielony do podobozu Drütte, gdzie znajdowała się fabryka produkująca granaty. 8 kwietnia 1945 roku został ewakuowany do obozu Bergen-Belsen, który został wyzwolony przez Brytyjczyków 15 kwietnia 1945.

Po zakończeniu wojny przez kilka miesięcy przebywał w Polskim Ośrodku w Bardowiku koło Lünenburga. Z miejscowości tej Brytyjczycy wysiedlili Niemców, a domy przekazali grupie ok. 4 tys. Polaków – byłym więźniom lub jeńcom wojennym. Stanisław Ładnowski reprezentował Polaków w sądach angielskich. W kwietniu 1946 roku wrócił do kraju. Zmarł we wrześniu 1958.

Niemcy próbują ukryć depozyty ofiar wojny

Ofiarom wywożonym do obozów koncentracyjnych zabierano wszystkie rzeczy osobiste: pierścionki, zegarki, torebki, biżuterię, listy, legitymacje, bilety. – Zabierano też koronki na zęby, złote lub srebrne, to pokazuje obraz dehumanizacji – dodaje Małgorzata Przybyła.