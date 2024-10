Kim byli pierwsi polscy partyzanci?

Jeszcze wcześniej do walk partyzanckich przeszły niektóre polskie oddziały odcięte na Pomorzu. Prawdopodobnie pierwsza zrobiła to 5. kompania II baonu Morskiej Brygady Obrony Narodowej. Nie udało jej się dołączyć do głównych sił Armii „Pomorze” pod Świeciem i od 3 września prowadziła działania nieregularne. Ów oddział, dowodzony przez kapitana Zborowskiego, został rozbity 15 września pod wsią Nowy Mostek, w okolicach Koronowa.

Natomiast do 3 października prowadził walkę w Borach Tucholskich ponad 40-osobowy oddział ppor. Stanisława Cielenkiewicza, grupujący żołnierzy z 34. Pułku Piechoty z siedleckiej 9. Dywizji Piechoty. „Oddział ppor. Cielenkiewicza, mądrze omijając zastawiane pułapki, przez ponad cztery tygodnie niepokoił Niemców i za pomocą iście kmicicowych forteli przemykał się między nimi. Między innymi wybił do nogi w okolicach Świecia ścigającą go grupę volksdeutschów, dezerterów z WP, uzbrojonych i ubranych w polskie mundury. Topniał jednak szybko. Dnia 3 października dowódca, widząc bezsens dalszej prowadzonej w ten sposób walki, zrobił ostatnią zbiórkę, wyprowadził swych żołnierzy z lasu, pomaszerował w kierunku stacji kolejowej Maksymilianowo (na północ od Bydgoszczy) i tam – po prowadzonych pod osłoną polskich karabinów pertraktacjach z oficerami ze stacjonującej w tej miejscowości jednostki Wehrmachtu – formalnie skapitulował. Polaków, wraz z dowódcą, było wtedy 13. Oprócz pistoletów i karabinów mieli jeden rkm. Jeszcze tego samego dnia przewieziono ich do Bydgoszczy, gdzie maszerując przez miasto z oficerem na czele, bez broni, lecz w hełmach i pasach, wzbudzili (mimo silnej niemieckiej eskorty) zrozumiałą sensację” – pisał Jerzy Ślaski w „Polsce Walczącej”.

Do połowy września działał w Borach Tucholskich oddział ppor. Edmunda Sadowskiego, oficera sztabu Oddziału Wydzielonego „Chojnice”. Choć dowódca rozpuścił tę grupę, to wraz z kilkoma żołnierzami pozostał w lesie. Działał w konspiracji aż do wkroczenia wojsk sowieckich na Pomorze. Później wstąpił do „ludowego” WP i wziął udział w operacji berlińskiej.

Partyzantką parało się również wiele oddziałów WP, które walczyły na Lubelszczyźnie. Wojnę nieregularną prowadził choćby oddział ochotniczy majora Stanisława Lisa-Błońskiego, który bronił wcześniej Lublina przed Niemcami, czy zgrupowanie ppłk. Tadeusza Lechnickiego, które 29 września zaatakowało Janów Lubelski (ppłk Lechnicki zginął podczas szturmu na janowskie więzienie, w którym bronili się oblężeni Niemcy).

W lasach krasnostawskich powstał pod koniec września oddział złożony z żołnierzy z rozbitych jednostek, których wyprowadził z niemieckiego okrążenia kapitan Henryk Czachorowski, oficer z kowelskiego 50. Pułku Piechoty. Oddział ten przeszedł później do konspiracji i działał do lata 1944 r. W lasach janowskich utrzymał się natomiast do 1942 r. 15–20 -osobowy oddział chor. Mikołaja Kossaka. Po kniejach Lubelszczyzny krążyły też m.in. grupy: por. Smyka-Szumskiego, ppor. Wrutniaka i mjr. Radziolo-Radziolowicza.