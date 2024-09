80 lat temu przez Dulag 121 przeszła ludność Warszawy

Kiedy powstał obóz Dulag 112 w Pruszkowie

Obóz Dulag 121 utworzony został 6 sierpnia 1944 dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Warszawy. Niemcy nie zapewnili im pomocy medycznej, dostępu do wody i wyżywienia. Powstał on na pięćdziesięciohektarowym terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie. Od 12 sierpnia 1944 r. kontrolę nad obozem sprawował Wehrmacht pod dowództwem płk. Kurta Siebera. Faktyczna władza spoczywała jednak w rękach gestapo na czele z esesmanem Gustawem Diehlem. W tym miejscu warszawiacy czekali na dalszą wywózkę w nieznanym kierunku.

Szacuje się, że przez obóz przeszło nawet 650 tys. osób. Około 150 tys. trafiło na przymusowe roboty do III Rzeszy, aż 70 tys. więźniów zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych. Dzięki pomocy okolicznych mieszkańców z obozu udało się wyprowadzić około 100 tys. osób.

Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc są współorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, samorząd województwa mazowieckiego, powiat pruszkowski, miasto Pruszków i Muzeum Dulag 121.