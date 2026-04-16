Radio pozostaje jednym z najbardziej emblematycznych mediów XX w. Pojawiło się niemal równocześnie z filmem u progu minionego stulecia, w momencie gdy – na skutek rozwoju prasy masowej – kultura przekroczyła tzw. drugi próg umasowienia, a kultura popularna zaczęła krystalizować się jako dominująca forma uczestnictwa w życiu symbolicznym społeczeństw przemysłowych. Od samego początku radio było nie tylko wynalazkiem technicznym, lecz także fenomenem kulturowym i społecznym, który głęboko przeobraził sposób komunikowania, organizacji czasu codziennego oraz relacje między sferą prywatną a publiczną.