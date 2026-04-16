Jego współczesna historia rozpoczęła się w Niemczech, w jaskini Feldhofer w dolinie Neandertal pod Düsseldorfem, gdzie w 1856 r. odkopano szkielet. Po tym odkryciu posypały się następne. Obecnie badacze dysponują wieloma tysiącami kości oraz ich fragmentów należących do ponad 400 osobników. Neandertalczyk „startował” jako istota bliższa małpie niż człowiekowi, przedstawiano go jako włochatego i ociężałego, z wyrazem twarzy świadczącym o tępocie. Z czasem, w miarę postępujących badań, ten obraz łagodniał. Neandertalczyk „awansował”, aż wreszcie uznano go za równego nam, czyli za człowieka rozumnego. Znalazło to odzwierciedlenie w nazwie gatunkowej: Homo sapiens neanderthalensis.