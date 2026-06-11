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Historia piłki nożnej. Od Cuju do mundialu

Polacy dzielą się na trzy kategorie ludzi: kibiców (często wręcz fanatyków piłki nożnej), sympatyków futbolu i jego zadeklarowanych przeciwników. Ale nawet wśród miłośników tej dyscypliny trudno jest znaleźć takie osoby, które znają jej historię od samych początków.

Publikacja: 11.06.2026 21:00

„The foot-ball play” – obraz Alexandra Carse’a z ok. 1830 r. Przedstawia „mecz” bez ustalonych zasad

„The foot-ball play” – obraz Alexandra Carse’a z ok. 1830 r. Przedstawia „mecz” bez ustalonych zasad, gdzieś na angielskiej prowincji. Pierwsze reguły futbolowe zostały opracowane w brytyjskiej Rugby School w 1845 r., a później spisane w Cambridge w 1848 r. Ujednolicił je angielski Związek Piłki Nożnej (FA) w 1863 r. 

Foto: Bonhams Auctioneers

Paweł Łepkowski

Ja też miałem duże luki wiedzy w tej dziedzinie, mimo że wychowałem się w domu, w którym piłka nożna była zawsze obecna. Na szczęście, na kolegiach redakcyjnych „Rzeczpospolitej” miałem zaszczyt siedzieć obok dwóch legend polskiego dziennikarstwa sportowego, moich ulubionych kolegów: Mirosława Żukowskiego oraz Stefana Szczepłka. Obaj są wielkimi autorytetami w dziedzinie historii sportu, ale w przypadku futbolu nie ma większego znawcy od Stefana Szczepłka. I jeżeli w ogóle ośmieliłem się zająć w tym artykule tą tematyką, to tylko dlatego, że z ogromnym zainteresowaniem po raz kolejny przeczytałem świetnie napisaną „Moją historię futbolu” Stefana Szczepłka. Jeżeli jesteście Państwo przynajmniej umiarkowanymi sympatykami piłki nożnej, którzy od wczoraj zaczęli śledzić mundialowe emocje, to tę lekturę gorąco polecam jako obowiązkową tego lata.

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