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Saint-Exupéry – pisarz mojego dzieciństwa

Antoine de Saint-Exupéry należy do tych autorów, których twórczości nie odkłada się na półkę razem z książkami przeczytanymi we wczesnej młodości. Właściwie nigdy się z niego nie wyrasta.

Publikacja: 23.07.2026 21:30

31 lipca 1944 r. major Antoine de Saint-Exupéry – francuski pisarz i lotnik, znany m.in. z „Małego K

31 lipca 1944 r. major Antoine de Saint-Exupéry – francuski pisarz i lotnik, znany m.in. z „Małego Księcia” (1943) – nie wrócił z misji rozpoznania fotograficznego. Jego ciała nigdy nie odnaleziono

Foto: MGM / Collection ChristopheL via AFP

Jacek Pałkiewicz

Można zapomnieć szczegóły fabuły „Małego Księcia” (1943), pomylić kolejność planet odwiedzanych przez tytułowego bohatera, lecz pozostają gdzieś głęboko w nas: róża, lis, studnia na pustyni i przekonanie, że najważniejsze rzeczy wymykają się pospiesznemu spojrzeniu. Kiedy po latach wracałem do tej niewielkiej książeczki, spostrzegałem ze zdumieniem, że zmieniała się razem ze mną. Jako chłopiec widziałem przygodę. Jako dorosły człowiek dostrzegałem samotność, odpowiedzialność, stratę i tęsknotę. Dzisiaj znajduję tam także gorzki bilans życia: pytanie, co naprawdę udało nam się ocalić z człowieka, którym kiedyś chcieliśmy zostać.

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