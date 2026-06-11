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Hornemann – Niemiec, który pierwszy przeszedł Saharę

W czasie wyprawy z końca XVIII w. stworzył opis ludzi i krain zachodniej Sahary oraz centralnego Sudanu. Wkrótce jego notatki wydano najpierw po niemiecku, a potem po angielsku i francusku.

Publikacja: 11.06.2026 21:00

Pustynia Biała w zachodnim Egipcie słynie z niezwykłych formacji wapiennych wyrzeźbionych przez wiat

Pustynia Biała w zachodnim Egipcie słynie z niezwykłych formacji wapiennych wyrzeźbionych przez wiatr

Bogusław Chrabota

Friedrich Konrad Hornemann urodził się 15 września 1772 r. w spokojnej mieszczańskiej rodzinie, w niewielkim saksońskim miasteczku Hildesheim. Zamiast kontynuować kupieckie tradycje rodziny, co było w jego świecie i czasach regułą, najpierw postanowił szukać Boga. Wstąpił na teologię. Rozpoczął studia religijne. Z pasją poświęcił się duchowości.

I nagle ów mieszczański syn decyduje się na krok kompletnie nietypowy. W 1796 r., jako 24-latek, pisze list do Towarzystwa Afrykańskiego w Londynie, oferując swoje usługi w charakterze badacza. Chce wybrać się do Afryki i badać dla potrzeb Towarzystwa nieznane dotąd i nieprzemierzone przez Europejczyka obszary Sahary. Dokąd chce się wybrać? Na południe. A dokładniej? Nie wie.

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