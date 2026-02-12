Reklama
Josephine Baker: „Czarna Wenus”

Urodziła się w 1906 r. w amerykańskim St. Louis. Ale światową karierę zrobiła jako... francuska tancerka, aktorka i piosenkarka. Po wojnie, w czasie której pracowała dla Sił Wolnej Francji jako agentka wywiadu, zaangażowała się w działania przeciwko rasizmowi.

Publikacja: 12.02.2026 21:00

Josephine Baker

Josephine Baker

Foto: Studio Harcourt, Public domain, via Wikimedia Commons

Arkadiusz Stempin

Nic bardziej nie uosabia rozbawionej i szaleńczej dekady lat 20. XX w., wciśniętej między katastrofę I wojny światowej i ponure lata 30. z Hitlerem i pomniejszymi dyktatorkami, jak tańcząca na scenach świata Josephine Baker. Przed stu laty „Czarna Wenus” zjawiła się w Europie. I jako zjawisko wywarła na kraj Woltera tak wieki wpływ, że Francja pochowała ją jako pierwszą czarnoskórą kobietę w Panteonie – zawodową tancerkę, która została przewodnika po aksjologicznych ścieżkach ludzkości.

