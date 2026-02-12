4 zł tygodniowo przez rok !
„Juliusz Cezar nad brzegiem Rubikonu” – obraz Gustave’a Boulangera z 1854 r.
Godność najwyższego kapłana narodziła się za panowania drugiego króla Rzymu – Numy Pompiliusza, który połączył plemienne kulty, stworzył reguły jednolitej państwowej religii Wiecznego Miasta i opracował kalendarz podzielony na 12 miesięcy. W 650 r. przed Chrystusem na stoku Palatynu zbudował świątynię Westy. Przy niej, w niewielkiej dolinie między siedmioma wzgórzami, zaczął powstawać największy plac, który z czasem został nazwany Forum Romanum.
