Reklama
Rozwiń
Reklama

Juliusz Cezar – bóg, ale nie król

To historia bliższa nam, niż mogłoby się wydawać. 14 lutego 44 r. przed Chrystusem senat Republiki Rzymskiej obwołał Gajusza Juliusza Cezara dyktatorem wieczystym, imperatorem i ojcem ojczyzny. Nadał mu także godność Pontifex maximus, co w tłumaczeniu dosłownym oznaczało „najważniejszego budowniczego mostów”, ale w znaczeniu potocznym: najwyższego kapłana przewodzącego kolegium kapłańskiemu. Do czasów Cezara tytuł ten przysługiwał najstarszemu i najbardziej zasłużonemu kapłanowi. Do jego zadań należało: przewodniczenie najistotniejszym uroczystościom religijnym, zarządzanie kultem państwowym oraz wyznaczanie świąt w kalendarzu rzymskim.

Publikacja: 12.02.2026 21:00

 „Juliusz Cezar nad brzegiem Rubikonu” – obraz Gustave’a Boulangera z 1854 r.

 „Juliusz Cezar nad brzegiem Rubikonu” – obraz Gustave’a Boulangera z 1854 r.

Foto: Musée Picardie

Paweł Łepkowski

Godność najwyższego kapłana narodziła się za panowania drugiego króla Rzymu – Numy Pompiliusza, który połączył plemienne kulty, stworzył reguły jednolitej państwowej religii Wiecznego Miasta i opracował kalendarz podzielony na 12 miesięcy. W 650 r. przed Chrystusem na stoku Palatynu zbudował świątynię Westy. Przy niej, w niewielkiej dolinie między siedmioma wzgórzami, zaczął powstawać największy plac, który z czasem został nazwany Forum Romanum.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Donald Trump ze swoim projektem „Make America Great Again” przyczynia się do rozchwiania światowego
Historia świata
Kształtowanie się nowego porządku świata
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Josephine Baker
Historia świata
Josephine Baker: „Czarna Wenus”
Wojciech Kossak, „Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach 29 listopad
Historia świata
Księżna Łowicka: Blask i nędza unii polsko-rosyjskiej
Książę Muhammad ibn Salman chce przebudować królestwo. Nowe szaty Arabii Saudyjskiej
Historia świata
Książę Muhammad ibn Salman chce przebudować królestwo. Nowe szaty Arabii Saudyjskiej
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama