Kształtowanie się nowego porządku świata

Ten ustalony na kongresie wiedeńskim trwał przez cały XIX w. Nie na darmo nazwano go „długim stuleciem”. Porządek po Wersalu był kruchy i krótkotrwały. Ład, który wyłonił się po II wojnie światowej, zapanował na pół wieku i zyskał miano zimnej wojny. Przetrwał aż do rozpadu Związku Radzieckiego. Po roku 1991 pod skrzydłami Ameryki świat zdawał się jednobiegunowy, ale był to stan jedynie przejściowy. Ameryce wyzywanie rzuciły Chiny, a następnie pojawiła się rosyjska próba odbudowy własnej mocarstwowej pozycji.

