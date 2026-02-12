4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Donald Trump ze swoim projektem „Make America Great Again” przyczynia się do rozchwiania światowego porządku, jaki powstał po 1991 r., m.in. poprzez kwestionowanie przez niego nadrzędności prawa międzynarodowego, zapowiedzi aneksji Grenlandii, wycofanie się USA z wielu międzynarodowych agend, wojny celne czy pełen dwuznaczności stosunek do NATO i Europy.
Już w roku 2014 należało oczekiwać nadejścia nowego politycznego przełomu, ale wciąż prowadzono politykę, jakby nic nie miało się zmienić. Po roku 2022 i czterech latach wojny prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie nadzieja na zachowanie status quo skończyła się ostatecznie, mimo coraz bardziej nieumiejętnych prób zażegnania narastających napięć. Światowy porządek taki, jaki był, upada. Nieczytelny jest nawet zarys nowego porządku. Istnieje jednak kilka jego projektów.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Urodziła się w 1906 r. w amerykańskim St. Louis. Ale światową karierę zrobiła jako... francuska tancerka, aktork...
To historia bliższa nam, niż mogłoby się wydawać. 14 lutego 44 r. przed Chrystusem senat Republiki Rzymskiej obw...
Joanna Grudzińska, żona wielkiego księcia Konstantego, sama mówiła, że nie przeżyje pierwszej rocznicy Nocy List...
Władza absolutna dynastii Saudów przez dekady opierała się na ultrakonserwatywnej doktrynie islamu i petrodolara...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas