Zdanie o równości wszystkich ludzi miało wówczas przemówić do sceptycznych kolonistów, usprawiedliwić zerwanie z metropolią i ukształtować nową wspólnotę polityczną. Dziś brzmi jak deklaracja uniwersalna, lecz w chwili powstania było przede wszystkim narzędziem politycznym – odpowiedzią na dramatyczne pytania w konkretnym momencie dziejowym.

Prace nad Deklaracją Niepodległości