Aktualizacja: 30.01.2026 22:46 Publikacja: 29.01.2026 21:00
Obraz Johna Trumbulla z 1819 r. ilustrujący podpisanie 4 lipca 1776 r. w Filadelfii Deklaracji Niepodległości
Foto: US Capitol
Zdanie o równości wszystkich ludzi miało wówczas przemówić do sceptycznych kolonistów, usprawiedliwić zerwanie z metropolią i ukształtować nową wspólnotę polityczną. Dziś brzmi jak deklaracja uniwersalna, lecz w chwili powstania było przede wszystkim narzędziem politycznym – odpowiedzią na dramatyczne pytania w konkretnym momencie dziejowym.
