Reklama

Śladem wojsk niemieckich podążały szwadrony dopuszczające się zbrodni na wielką skalę

Śladem regularnych wojsk niemieckich podążały szwadrony śmierci, Einsatzgruppen. Dopuszczały się zbrodni na nieznaną dotąd skalę: zaczęła się orgia przemocy i nienawiści.

Publikacja: 29.01.2026 21:00

Śladem wojsk niemieckich podążały szwadrony dopuszczające się zbrodni na wielką skalę

Foto: mat.pras.

Laurence Rees

Fragment książki Laurece’a Reesa „Umysł nazisty. 12 ostrzeżeń z historii” (przekł. Jan Dzierzgowski), która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Śródtytuły pochodzą od redakcji

Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 roku Niemcy i ich sojusznicy rozpoczęli największą i najkrwawszą kampanię wojenną w historii: prawie cztery miliony żołnierzy wkroczyły na teren Związku Radzieckiego. Jedna grupa posuwała się w kierunku państw bałtyckich, druga w kierunku Moskwy, trzecia szła przez terytorium Ukrainy. Podobnie jak podczas kampanii wrześniowej, śladem regularnych wojsk podążały szwadrony śmierci, czyli Einsatzgruppen, grupy operacyjne. Dopuszczały się zbrodni na nieznaną dotąd skalę: zaczęła się orgia przemocy i nienawiści. Einsatzgruppen zamordowały ponad milion ludzi – niektóre szacunki mówią nawet, że półtora miliona ofiar. Zabijano z bliska, krew, fragmenty mózgów i odłamki kości brudziły sprawcom mundury.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Obraz Johna Trumbulla z 1819 r. ilustrujący podpisanie 4 lipca 1776 r. w Filadelfii Deklaracji Niepo
Historia świata
Zdanie z Deklaracji Niepodległości przeszło do nowoczesnej historii politycznej
Rząd po zaprzysiężeniu 30 stycznia 1933 r.
Historia świata
30 stycznia 1933 r. – dzień, który zmienił Niemcy
Wojna rosyjsko-chińska – konflikt zbrojny w 1900 r. W jego wyniku Rosjanie od 1900 do 1905 r. okupow
Historia świata
Norman Davies: Chiny zajęły miejsce Rosji jako głównego światowego rywala USA
Elektryczny „ciągnik” hrabiego Alberta de Diona w trakcie wyścigu Paryż–Rouen, 22 lipca 1894 r.
Historia świata
Od akumulatora Plantégo do bolidu Jenatzy’ego. Historia samochodów elektrycznych
Widowiska w Pasargadach oraz Persepolis, zorganizowane z rozkazu szacha Pahlawiego z okazji 2500. ro
Historia świata
Mohammad Reza Pahlawi sam wpychał naród w łapy ajatollahów
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama