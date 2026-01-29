Śladem wojsk niemieckich podążały szwadrony dopuszczające się zbrodni na wielką skalę

Fragment książki Laurece’a Reesa „Umysł nazisty. 12 ostrzeżeń z historii” (przekł. Jan Dzierzgowski), która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Śródtytuły pochodzą od redakcji

Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 roku Niemcy i ich sojusznicy rozpoczęli największą i najkrwawszą kampanię wojenną w historii: prawie cztery miliony żołnierzy wkroczyły na teren Związku Radzieckiego. Jedna grupa posuwała się w kierunku państw bałtyckich, druga w kierunku Moskwy, trzecia szła przez terytorium Ukrainy. Podobnie jak podczas kampanii wrześniowej, śladem regularnych wojsk podążały szwadrony śmierci, czyli Einsatzgruppen, grupy operacyjne. Dopuszczały się zbrodni na nieznaną dotąd skalę: zaczęła się orgia przemocy i nienawiści. Einsatzgruppen zamordowały ponad milion ludzi – niektóre szacunki mówią nawet, że półtora miliona ofiar. Zabijano z bliska, krew, fragmenty mózgów i odłamki kości brudziły sprawcom mundury.